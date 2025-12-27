Docentes denuncian que no se les depositó el bono

El Gobierno de la Provincia hoy está pagando la primera cuota del bono de fin de año y los docentes de Jujuy denuncian a través de redes sociales que no recibieron el depósito en sus cuentas bancarias.

Si bien el Gobierno aún no se expresó al respecto el malestar en el sector docente es muy grande.

Cabe recordar que el bono es de 300 mil pesos para los empleados estatales con salarios que sean inferiores a 1.400.000 pesos. Mientras que aquellos que perciban sueldos superiores a 1.400.000 percibirán un bono de 200 mil. Y en ambos casos se cobra en dos tramos, hoy se efectiviza el pago de la primera cuota mientras que la segunda será el próximo 15 de enero.