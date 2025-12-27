Hija del Polaco al volante: Seguridad Vial pidió la inhabilitación de Valeria Aquino

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino, luego de que se viralizó un video en el que su hija -descendiente también de Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk-, de sólo 12 años, condujo una camioneta en la ruta.

Según el parte oficial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el pedido se impuso por la acción que está prohibida, según la Ley Nacional de Tránsito, asimismo, se observó que en las imágenes, la niña utiliza el cinturón de seguridad de manera incorrecta, lo que agrava la situación.

Por tanto, se calificó como una conducta irresponsable por parte de la adulta y como consecuencia de las denuncias recibidas ante el organismo, indicaron que se iniciará el proceso correspondiente para la inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir de Aquino.

La influencer había agregado al video: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar", por su parte, al ser consultado sobre el tema, “El Polaco” se desentendió: “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora, -la menor- está con su madre, pasó Navidad con su mamá".