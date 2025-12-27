Estudiantes de abogacía deben confirmar inscripción

La Universidad Nacional de Jujuy (Unju) dio a conocer que finalizó el proceso de examen de ingreso a la carrera de Abogacía para el ciclo lectivo 2026 y confirmó que se aplicará un corrimiento del orden de mérito si se producen vacantes dentro del cupo establecido.

Según precisó la coordinadora académica de las escuelas superiores de la Unju, Soledad Ríos, el cupo de ingreso para la carrera es de 600 estudiantes. Una vez finalizadas las evaluaciones, se conformó el orden de mérito, que ya fue publicado y puede consultarse a través de la plataforma Unju Virtual por todas las personas que participaron del proceso.

Desde la institución explicaron que quienes se encuentren dentro de las 600 vacantes deberán confirmar su inscripción definitiva cuando se habilite el periodo administrativo. En caso de que alguna de esas personas decida no continuar con la carrera o no complete la inscripción, se realizará un corrimiento automático del listado y se convocará a quienes siguen en el orden de mérito, a partir del puesto 601.

En ese sentido, Ríos remarcó "la importancia de que quienes quedaron en lista de espera estén atentos a las notificaciones oficiales, ya que la comunicación se realizará exclusivamente a través del correo electrónico declarado al momento de la inscripción y mediante la plataforma Unju Virtual". Asimismo, enfatizó que la universidad no utiliza grupos de Whatsapp o de Facebook para informar sobre el ingreso.

La inscripción definitiva para la carrera de Abogacía comenzará el 18 de febrero de 2026, mientras que el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 16 de marzo del mismo año.