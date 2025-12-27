Salta: condenas de hasta 13 años para una familia narco

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a penas de hasta 13 años de prisión a seis integrantes de un clan familiar dedicado al narcotráfico y al lavado de activos que desde 2011 organizaba envíos de hasta 100 kilos de cocaína hacia distintas provincias y que fue desbaratado en 2024 tras un investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y de la regional NOA de esa oficina especializada, cuyo titular es el fiscal general con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito Salta, Eduardo Villalba.

Para blanquear el dinero, realizaban distintas inversiones. La Justicia también decomisó 4 inmuebles y 14 vehículos.

Las condenas que incluyeron además el decomiso de dinero, cuatro propiedades y 14 vehículos, fueron impuestas por la jueza Gabriela Catalano, quien conformó el tribunal de manera unipersonal, en el marco de una audiencia de homologación de un acuerdo pleno, en la que intervinieron la fiscal general adjunta de la Fiscalía de Distrito de Salta, Mariana Gamba Cremaschi, y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier.

La pena más alta, de 13 años de prisión, fue para el líder de la organización, Emanuel Gabriel Cala, como jefe de una asociación ilícita, en concurso real con los delitos de organización y financiamiento de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad transporte -en dos hechos, uno de ellos agravado por la intervención de tres o más personas-.

Estas conductas concurrieron de manera real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, en calidad de autor, agravado por haber sido cometido como integrante de una asociación destinada a la comisión continuada de este tipo de hechos.

No obstante, la pena fue unificada en 15 años de prisión debido a la participación de Cala en otro proceso penal abierto en su contra por un hecho de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

La situación de Melisa Aleman, pareja de Cala, fue similar. Fue condenada a 6 años y 6 meses de prisión en calidad de jefa de los mismos delitos, pena que fue unificada en 8 años por una condena previa por transporte agravado de estupefacientes.

También fueron condenados Dalci Gabriela, Kevin Gabriel y Alex Facundo Aleman, hijos de la sentenciada Aleman. En su caso, fueron considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes secundarios del delito de lavado de activos, y recibieron una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Por idéntica figura penal y a la misma pena también fue condenado Marcelo Nicolás Juárez, pareja de una de las hijas de Aleman.

En materia de decomisos, el tribunal dispuso la confiscación en favor del Estado nacional de tres inmuebles: dos ubicados en los barrios Atocha y Ceferino de la ciudad de Salta y otro en el barrio Inteligente Docta, en la provincia de Córdoba.

Asimismo, se ordenó el decomiso de nueve automóviles, entre ellos una camioneta Volkswagen Suran, una Chery Tiggo y una Ford EcoSport, además de varios vehículos Fiat modelos Cronos, Argo, Strada y Stilo, y de cinco motocicletas de las marcas Yamaha, Gilera, Zanella y Cerro.

La sentencia también homologó el decomiso de 16.000 dólares, más de 800.000 pesos secuestrados en distintos procedimientos y alrededor de 8.500.000 pesos depositados en una cuenta bancaria.