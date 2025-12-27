Feroz pelea dejó como saldo a dos hombres apuñalados

Una pelea protagonizada por un grupo de personas dejó como saldo a dos hombres apuñalados, uno de ellos de gravedad, durante la mañana de Navidad en la ciudad de Perico.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró este jueves alrededor de las 10.50 en la intersección de la avenida Chile y la calle Guatemala del barrio La Paz de la mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos policiales que recorrían de manera preventiva el sector, fue alertada sobre la presencia de una persona que habría sido apuñalado.

Al constituirse, constataron que se trataba de un hombre de 33 años con abundante pérdida de sangre. Al entrevistarse con la víctima, manifestó que otro sujeto lo había atacado con un arma blanca y que se había dado a la fuga.

Personal del Same se presentó en el lugar y trasladó de urgencia a la víctima al hospital "Arturo Zabala", donde fue diagnosticada con múltiples heridas cortantes con un poco de sangre en los pulmones, por lo que quedó alojado en sala de cuidados intensivos. La misma fuente indicó que su estado de salud es estable.

En el lugar de los hechos, los efectivos se entrevistaron con un amigo del herido, quien indicó que se encontraba en su domicilio, cuando la víctima lo buscó lesionado solicitando ayuda, por lo que llamó al Same 107. Asimismo mencionó que no logró ver a otro implicado.

Posteriormente, un hombre salió de un domicilio y solicitó asistencia a los efectivos, debido a que su hijo, un joven de 26 años, también tenía heridas de arma blanca.

El joven presentaba una herida cortante en la pantorrilla de la pierna izquierda y relató al personal que el hombre que había sido trasladado al hospital recientemente, junto a otras dos personas lo habían atacado con un arma blanca.

Continuando con su relato, indicó que él les quitó el cuchillo y arremetió contra sus presuntos agresores, hasta que fue socorrido por familiares.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor en el lugar, para establecer las causales del episodio.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras, continuar con la entrevista a testigos y que las actuaciones complementarias queden a cargo de la Seccional 60°.