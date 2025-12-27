Maryta estrenó video clip de "Niña de Coyahuaima"

Maryta de Humahuaca estrenó el domingo, y en el marco del Qapaj Raymi, su videoclip de la canción "Niña de Coyahuaima", obra con letra de Pablo Valdiviezo y la música de Walter Michel.

El lanzamiento se inscribió en una fecha sagrada para las culturas andinas, como es el Qapaj Raymi, que celebra la abundancia, la renovación de la energía y el inicio de un nuevo ciclo vital.

El videoclip cuenta con la actuación de Águeda Llampa de Callata, referente cultural de la Puna jujeña, y la dirección de Tupaq Suruguay, en una propuesta audiovisual que entrelaza memoria, territorio y sensibilidad ancestral.

"Niña de Coyahuaima" es una evocación poética de la infancia, la tierra y la transmisión intergeneracional del saber. A través del cuerpo, la presencia y el paisaje, la obra propone un relato íntimo que honra la fuerza de las mujeres andinas y su vínculo con Pachamama, desde una mirada contemporánea, respetuosa y profundamente enraizada.

El estreno en Qapaj Raymi tiene el sentido de conectar esta celebración ancestral que invita a soltar lo viejo, vaciar el cuerpo y el espíritu para poder recibir los nuevos frutos que trae la vida. En ese mismo gesto simbólico, el videoclip se presenta como una ofrenda: un canto visual a la abundancia, al cuidado del territorio y a los lazos comunitarios que sostienen la existencia.

La actuación de Águeda Llampa de Callata, conocida como "La Coplera del Huancar", aporta una presencia auténtica y conmovedora, donde el gesto mínimo y la mirada condensan historia, dignidad y pertenencia. Su participación ancla la obra en la memoria viva de la Puna y sus saberes ancestrales.

La dirección de Tupaq Suruguay construye una narrativa visual joven, sensible y profunda, privilegiando el ritmo del paisaje, el silencio y la presencia humana. Su mirada ética y poética transforma la imagen en un espacio de escucha, donde lo audiovisual se vuelve también acto de cuidado y transmisión cultural.

Con este estreno, Maryta de Humahuaca reafirma su camino de coherencia artística y espiritual, proponiendo una obra que es al mismo tiempo canción, memoria y ceremonia compartida.

Y antes

Recordemos, que la artista no está radicada todo el tiempo en la provincia, y por el contrario gira por distintos lugares; este año estuvo muchos meses en Brasil y otro poco en Buenos Aires.

Durante su última visita a Jujuy, en el mes de septiembre, dejaba un estreno, que fue una colaboración a La Gorda Dub, de Berlín Alemania.

El artista convocó a la jujeña Maryta de Humahuaca para formar parte con su canto, de la versión vocal de "Alegría". También fue parte de esta producción el icónico maestro del bandoneón del norte de Argentina, Daniel Vedia. El tema y el video clip fueron grabados en los paisajes de Purmamarca.