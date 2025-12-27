Artistas jujeños en la V Cumbre de Embajadores de la Paz

Jujuy estuvo representada este mes en la V Cumbre de Embajadores de la Paz, realizada en Perú, por el Grupo Jujeño de Teatro. Las actividades se desarrollaron en dos sedes, Lima y Chincha.

Se trata de un encuentro anual organizado por la Federación Global de Liderazgo y Alta Inteligencia y la Academia Mundial de Literatura, Historia, Arte y Cultura (Amlhac), que cuenta con la participación de artistas de las letras, el teatro, y otras disciplinas, de diversos países, como Uruguay, Ecuador, México y Chile, además del nuestro.

GLADYS TAPIA | PRESENTÓ SU LIBRO Y FUE NOMBRADA DOCTORA HONORIS CAUSA.

En este marco, los jujeños presentaron la obra de teatro estrenada este año, "Ladran Pancho", de la escritora Gladys Tapia, con las actuaciones de Alejandro Aldana y Dante Quispe, y la dirección de Carlos Soruco.

La puesta en escena fue en la Facultad "Ricardo Palma", donde los actores y el director, recibieron la ovación del público. Esta puesta le valió ser nombrados "Embajadores de la paz", otorgado por la organización.

LOS ACTORES Y EL DIRECTOR.

Por su parte, la escritora Gladys Tapia, quien en el año 2022, representando al Grupo JA (Jujeños Autores), ya recibió en esta cumbre el mismo título de sus compañeros, en esta edición fue nombrada Doctora Honoris Causa, "por la fertilidad de su trayectoria en el ámbito profesional, su inmensa labor en pro de la literatura, y su promotoría entre la juventud global, a quienes guía por medio de su obra académico-literaria".

La cumbre fue el espacio para tratar de temas de gran impacto en el mundo, que se pueden desarrollar desde el arte. "Estamos convencidos que, a través de todas las artes, podemos edificar un mundo mejor", expresaron desde la organización de esta quinta edición.

UNA CHACARERA | PARA REPRESENTAR A ARGENTINA.

Se realizaron diferentes actividades, actos y galas, como encuentros de escritores, presentaciones de libros, presentaciones teatrales, y además se inauguraron dos bibliotecas, por mencionar sólo algunas.

Gladys Tapia presentó su libro de teatro "La vida en escena", en La Casa de la Mujer, el mismo día que recibió el reconocimiento.

Sin dudas, fue una excelente manera de cerrar este año.