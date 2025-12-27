Ciclista hospitalizado tras chocar

Un ciclista que conducía con 2.3 g/l de alcohol en sangre chocó contra un automóvil y fue hospitalizado.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado miércoles alrededor de las 17.45 sobre un tramo de la colectora de la ruta nacional N°66, a la altura de un reconocido supermercado, de la localidad de Río Blanco.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 54 años se desplazaba en una bicicleta, cuando perdió el control e impactó con un automóvil Fiat Palio.

Efectivos que realizaban recorridos preventivos por el sector se percataron del incidente y dieron intervención al personal del Same.

Los paramédicos trasladaron a la víctima al hospital "Pablo Soria" de la capital, donde fue diagnosticada con politraumatismo con herida cortante en la cabeza, por lo que quedó alojada en sala de Observación.

Previo al traslado al nosocomio, personal de Seguridad Vial, que trabajó en el reordenamiento vehicular, sometió al ciclista a un test de alcoholemia que arrojó positivo con 2.31 g/l de alcohol en sangre. Mientras que el automovilista dio un resultado negativo.

Tras las pericias de los efectivos del departamento de Criminalística, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Subcomisaría Río Blanco.