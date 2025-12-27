Amenazó a su pareja con un arma de fuego

Un hombre fue detenido en la ciudad de San Pedro, luego de amenazar a su pareja con arma de fuego e intentar fugarse ante la presencia policial.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado jueves alrededor de las 13.20 en la intersección de las calles Alsina y Undeano del barrio Bernachi de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre que ocasionaba disturbios en un domicilio, por lo que una comisión policial se constituyó de inmediato.

Allí, los efectivos observaron a una joven de 29 años que solicitaba ayuda y al entrevistarse con la misma, manifestó que se encontraba junto a su pareja y éste en un momento se tornó agresivo y vociferó insultos y amenazas con un arma de fuego. Además, al percatarse que alertaba a la Policía emprendió la fuga.

Los efectivos realizaron un recorrido por el sector y dieron con el paradero del inculpado, quien intentaba escapar en un automóvil Fiat Siena y que, al percatarse de la presencia policial, había descartado elementos.

Al inspeccionar lo que arrojó, los uniformados hallaron una riñonera que contenía un revólver calibre .32 marca Italogra y dinero, por lo que procedieron al secuestro de los elementos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Por tal motivo, el protagonista fue trasladado a la Seccional 35°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Por su parte, la mujer radicó la correspondiente denuncia.

La mencionada sede policial quedó a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.