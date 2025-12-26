25°
San Antonio
Deporte recreativo
Legislatura de Jujuy
Unju
Servicio Meteorológico Nacional
Por Una Sonrisa
Carrera de Medicina en Jujuy
Inprojuy
Programa “Promover Verano en Argentina”
Ministerio de Cultura
Profesionales cerraron ciclo de capacitación

Durante la jornada realizaron importantes anuncios.

Viernes, 26 de diciembre de 2025 23:38
RECONOCIMIENTOS Y CAMARADERÍA | CON PROFESIONALES AFINES DEL SECTOR.

Los profesionales de Higiene y Seguridad cerraron su ciclo anual de capacitaciones, con una jornada provincial de especialización en San Salvador de Jujuy, donde realizaron importantes anuncios para fortalecer la comunicación y formación académica de esta importante actividad que atraviesa todos los sectores.

En este sentido, la comisión fundadora del Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad de Jujuy, acompañados por autoridades provinciales, municipales, legisladores y representantes de instituciones, lanzaron el primer canal de streaming de higiene y seguridad del país: "HI-SE Jujuy para el mundo". Además, adelantaron que el próximo año se dictará en la provincia la tecnicatura y licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo a cargo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con modalidad presencial y con sedes en el interior. Y también la organización de la Expo Nacional de Higiene y Seguridad en la ciudad industrial de Perico.

El presidente de la Institución de profesionales, el licenciado Gustavo Quiroga, hizo un repaso de las actividades y gestiones realizadas en el ámbito provincial y nacional, y agradeció el apoyo de los profesionales y de las autoridades presentes.

Por su parte, el secretario de Producción e Industria de la Municipalidad de Perico, Martin Miguel Llanos, celebró los anuncios realizados por la Institución y destacó el trabajo que vienen realizando en toda la provincia.

"Trabajar en materia de prevención es fundamental tanto para preservar la vida y la salud de las personas, como para el desarrollo productivo y el crecimiento económico", señaló el funcionario.

Por esta razón desde la comuna "venimos apoyando estas jornadas que consideramos son esenciales para un desarrollo productivo sostenible y responsable, protegiendo el recurso humano y optimizando todos los procesos", remarcó Llanos.

Durante la última jornada de especialización realizada en el Complejo Mcym, se desarrollaron conferencias magistrales con expositores de primer nivel en el ámbito nacional e internacional donde se abordaron: lo nuevo en IA de Higiene y Seguridad, Higiene y Seguridad ocupacional en la industria minera, comunicación y liderazgo en los profesionales, entre otros temas vinculados a este importante sector.

 

