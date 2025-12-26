Profesionales cerraron ciclo de capacitación

Los profesionales de Higiene y Seguridad cerraron su ciclo anual de capacitaciones, con una jornada provincial de especialización en San Salvador de Jujuy, donde realizaron importantes anuncios para fortalecer la comunicación y formación académica de esta importante actividad que atraviesa todos los sectores.

En este sentido, la comisión fundadora del Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad de Jujuy, acompañados por autoridades provinciales, municipales, legisladores y representantes de instituciones, lanzaron el primer canal de streaming de higiene y seguridad del país: "HI-SE Jujuy para el mundo". Además, adelantaron que el próximo año se dictará en la provincia la tecnicatura y licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo a cargo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con modalidad presencial y con sedes en el interior. Y también la organización de la Expo Nacional de Higiene y Seguridad en la ciudad industrial de Perico.

El presidente de la Institución de profesionales, el licenciado Gustavo Quiroga, hizo un repaso de las actividades y gestiones realizadas en el ámbito provincial y nacional, y agradeció el apoyo de los profesionales y de las autoridades presentes.

Por su parte, el secretario de Producción e Industria de la Municipalidad de Perico, Martin Miguel Llanos, celebró los anuncios realizados por la Institución y destacó el trabajo que vienen realizando en toda la provincia.

"Trabajar en materia de prevención es fundamental tanto para preservar la vida y la salud de las personas, como para el desarrollo productivo y el crecimiento económico", señaló el funcionario.

Por esta razón desde la comuna "venimos apoyando estas jornadas que consideramos son esenciales para un desarrollo productivo sostenible y responsable, protegiendo el recurso humano y optimizando todos los procesos", remarcó Llanos.

Durante la última jornada de especialización realizada en el Complejo Mcym, se desarrollaron conferencias magistrales con expositores de primer nivel en el ámbito nacional e internacional donde se abordaron: lo nuevo en IA de Higiene y Seguridad, Higiene y Seguridad ocupacional en la industria minera, comunicación y liderazgo en los profesionales, entre otros temas vinculados a este importante sector.