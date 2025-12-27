Intentó asfixiar a un taxista, le robó la recaudación y se fugó

Un hombre solicitó un viaje en taxi y al abordar el vehículo, intentó asfixiar al conductor con un cable, le robó el dinero recaudado y se fugó, en la ciudad de Perico.

Según establecieron las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado miércoles alrededor de las 11 en el centro de la mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias que un hombre llamó a la base de taxis y solicitó un vehículo. Por tal motivo un taxista se dirigió al lugar y al llegar, el inculpado abordó el automóvil y se ubicó en el asiento detrás del conductor.

Sin embargo, en un momento determinado, el presunto pasajero extrajo un cable e intentó asfixiar al taxista. Allí inició un forcejeo entre los protagonistas, que concluyó cuando el malviviente le arrebató un bolsito al conductor y emprendió la fuga.

Posteriormente, la víctima se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6, donde puso en conocimiento sobre el hecho a los efectivos y radicó la correspondiente denuncia. Asimismo, agregó que en total sufrió la sustracción de un teléfono celular, 180 mil pesos que había recaudado hasta ese momento y documentación del vehículo.

Tras obtener las características del inculpado, los efectivos realizaron recorridos por el sector para dar con su paradero, pero fue con resultado negativo hasta el cierre de este matutino.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de Perico, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.