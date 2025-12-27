Agenda cultural en Jujuy

En la antesala del nuevo año, Jujuy vive una semana de encuentros comunitarios, festividades religiosas y expresiones artísticas que cierren el ciclo con la riqueza cultural de sus territorios.

Desde las fiestas patronales en la Puna hasta los encuentros urbanos en las capitales regionales, pasando por peñas musicales que reúnen tradición y contemporaneidad, esta agenda refleja el espíritu festivo que caracteriza a la provincia en los últimos días del año, donde la fe, la música y el encuentro se entrelazan en espacios públicos y culturales.

Sábado 27 de diciembre

Tilcara presenta el Festival Homenaje al Hombre de Campo, una celebración que reúne tropillas y baile en la Peña Encantada Tilcara a las 18. En Humahuaca, la Pastoral Juvenil presenta el Pesebre Viviente en el Complejo Juvenil a las 19, una representación que mantiene viva la tradición religiosa de la región.

AGENDA DE MARTES | FIESTA ALBOROZO HUMAHUAQUEÑO 2026.

En Abra Pampa también se celebra la Fiesta Viva Navidad con la Maratón Navideña y el Grupo Kacharpaya adora al Niño Jesús en la Plaza Central a las 19. En Palpalá, el Pentágono Bar celebra su séptimo aniversario con actuaciones de Coroico, Jesús Rojas Echeve y Lu Araya en Avenida Catalano 11 a las 20.

San Salvador de Jujuy también vibra con energía con la séptima edición de Tunay, un evento que invita a Migrantes, Nicole Fernández, Echeve, Echale Soda y al DJ Agostini en el Centro Cultural "Manuel Belgrano", ubicado en la exestación de trenes, a las 21. La noche continúa en la Peña Viva Jujuy, en Juana Manuela Gorriti 688, con la Peña de Fin de Año Los de Jujuy, donde actúan Diablero Valdivieso, Los Ullu Kunkas, Elías Ávalos y el Ballet Viva Jujuy a las 22.

Domingo 28 de diciembre

San Salvador de Jujuy continúa con la propuesta musical de fin de año con Kiasma Rock Band, una banda que repasa los mejores temas de rock, blues y pop en el local Arde Roma, ubicado en Avenida Fascio 1076, a las 21.

Lunes 29 de diciembre

CENTRO CULTURAL BELGRANO

Abra Pampa vive una jornada repleta de propuestas navideñas. En el Salón Barrio Norte se presenta Mágica Navidad del Pesebre Pastores de la Puna a las 19, mientras que en el Deportivo Municipal se realiza una breve obra de teatro del nacimiento del niñito Jesús a las 20.

Por su parte, Libertador General San Martín honra su aniversario con la entrega del premio Olga Demitrópulos en la Plaza Central a las 20.

Martes 30 de diciembre

San Salvador de Jujuy comienza el día con la Fiesta Alborozo Humahuaqueño 2026 en el Centro Cultural "Culturarte", ubicado en Sarmiento esquina San Martín, a las 10.

En Abra Pampa se realiza el Primer Encuentro de Música Tradicional de Adoraciones con la presentación de música de adoraciones con instrumentos autóctonos en la Plaza Central a las 20.

Por la noche, El Cabildo de Jujuy presenta el Concierto Musical Navideño con el Coro Kamay y Los de Jujuy en el Muro de las Batallas a las 20, cerrando las festividades de fin de año con la propuesta musical que ha acompañado toda la semana.

Esta agenda del 25 al 31 de diciembre consolida a Jujuy como un territorio donde la celebración religiosa, la tradición popular y las nuevas expresiones culturales conviven en armonía.

Desde las fiestas patronales en comunidades serranas hasta los encuentros urbanos en las capitales regionales, la provincia cierra el año con una oferta diversa que convoca a jujeños y visitantes a experimentar la identidad cultural que define estos días de celebración y encuentro comunitario.