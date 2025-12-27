Nochebuena para las personas vulnerables

Un mantel, un centro de mesa, sentirse visibles, un lugar donde reunirse y comer hasta postre. Algo que puede parecer tan común en Nochebuena para cualquiera, lo es todo para las personas que se encuentran en situación de calle en la capital jujeña.

El grupo solidario "Por una sonrisa" hizo posible la cena navideña 2025. Los voluntarios trabajaron 12 horas, desde las 9 hasta las 21 del 24 de diciembre para preparar entre 100 y 150 porciones de pollo dorado con arroz y papas; y ensalada de frutas. Hubo gaseosas y un bolsón con budín, pan dulce, garrapiñada y turrón.

"Estamos hace un tiempo con esta organización que es un grupo de amigos, compañeros que hacemos la Nochebuena, este año nos tocó hacerlo en los galpones recuperados y gracias a Dios llegaron la mayoría. Los conocemos porque hacemos las recorridas los jueves y ellos fueron invitados", comentó Evelin Pacheco y tal cual es su objetivo pudieron hacer sonreír a quienes se encuentran en la vulnerabilidad de la vía pública y a familias de bajos recursos que se contactaron pidiendo recibir un plato de comida.

EQUIPO | LOS VOLUNTARIOS DE “POR UNA SONRISA” EN UNA VERDADERA NAVIDAD.

Estuvo la posibilidad de retirar los alimentos o quedarse a compartir la velada en la que una iglesia se acercó a llevar la palabra de Dios y explicar qué es la Navidad. Compartieron el brindis todos juntos y tras cerciorarse de que llegaran a su destino, los integrantes del grupo acomodaron las dependencias y partieron a sus hogares pasadas las 2. "De mi equipo y de parte de mío no hay nada más que agradecimiento total: desde el lugar brindado hasta el último colaborador que se acercó y ha compartido esta noche especial para ellos", remarcó Evelin.

Comentó que no se toman receso sino que continuarán brindando la asistencia de los jueves, quizás con algunos reemplazos por vacaciones. "Ellos nos esperan jueves a jueves", resaltó.

Para Año Nuevo van a acercarles la cena, todavía no saben si el 31 o el 1 pero allí estarán.

En un año donde además de la crisis económica estuvo la conmoción porque conocían a las víctimas del presunto asesino serial, por lo que hace falta mucho amor y solidaridad para acompañarlos.

Las donaciones se reciben todo el año en el barrio San Martín, avenida 1 de Mayo 387, al alias PORUNASONRISA.26 o al Whatsapp: 3884679094. (Eugenia Sueldo)