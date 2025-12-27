Jujuy permanece en alerta amarilla por tormentas

Acorde a la situación meteorológica por la que atraviesa el Noroeste del país, en la provincia de Jujuy se renovaron las alertas por tormentas para la jornada de hoy y mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su sistema temprano, advierte alerta amarilla para esta noche en todo el territorio provincial.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Ante esta situación se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Este pronóstico se prevé también para mañana por la mañana, específicamente para las siguientes zonas: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.

Temperaturas

Para San Salvador de Jujuy y zonas aledañas el SMN prevé para hoy tormentas durante toda la jornada y una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°.

Para mañana el pronóstico es similar y se espera una mínima de 17° y una máxima de 24°. Durante la semana el termómetro irá en ascenso y para el 31 de diciembre, en vísperas al Año Nuevo, la temperatura llegaría a los 28° para saltar a 32° el 1 de enero de 2026.

Por el momento, resulta auspicioso el inicio del año ya que es una tradición de muchas familias jujeñas salir al campo a disfrutar del aire libre y de los refrescantes ríos que en vacaciones se colman de lunes a lunes.

Como en todas las ocasiones se sugiere estar atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y tomar los recaudos necesarios frente a las alertas.