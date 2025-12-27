25°
San Antonio
Deporte recreativo
Legislatura de Jujuy
Unju
Servicio Meteorológico Nacional
Por Una Sonrisa
Carrera de Medicina en Jujuy
Inprojuy
Programa “Promover Verano en Argentina”
Ministerio de Cultura
San Antonio
Deporte recreativo
Legislatura de Jujuy
Unju
Servicio Meteorológico Nacional
Por Una Sonrisa
Carrera de Medicina en Jujuy
Inprojuy
Programa “Promover Verano en Argentina”
Ministerio de Cultura

Servicio Meteorológico Nacional

Jujuy permanece en alerta amarilla por tormentas

Rige para hoy por la noche en toda la provincia y mañana por la mañana en las regiones Yungas y Valles.

Sabado, 27 de diciembre de 2025 00:00
TORMENTAS | SE ESPERAN VALORES DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA ENTRE 20 Y 50 MM.

Acorde a la situación meteorológica por la que atraviesa el Noroeste del país, en la provincia de Jujuy se renovaron las alertas por tormentas para la jornada de hoy y mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su sistema temprano, advierte alerta amarilla para esta noche en todo el territorio provincial.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Ante esta situación se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Este pronóstico se prevé también para mañana por la mañana, específicamente para las siguientes zonas: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.

Temperaturas

Para San Salvador de Jujuy y zonas aledañas el SMN prevé para hoy tormentas durante toda la jornada y una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°.

Para mañana el pronóstico es similar y se espera una mínima de 17° y una máxima de 24°. Durante la semana el termómetro irá en ascenso y para el 31 de diciembre, en vísperas al Año Nuevo, la temperatura llegaría a los 28° para saltar a 32° el 1 de enero de 2026.

Por el momento, resulta auspicioso el inicio del año ya que es una tradición de muchas familias jujeñas salir al campo a disfrutar del aire libre y de los refrescantes ríos que en vacaciones se colman de lunes a lunes.

Como en todas las ocasiones se sugiere estar atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y tomar los recaudos necesarios frente a las alertas.

 

