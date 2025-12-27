"Motochorros" detenidos tras protagonizar una persecución

"Motochorros" fueron detenidos tras ser descubiertos intentando arrebatar las pertenencias a un transeúnte y protagonizar una persecución.

El episodio se registró días atrás alrededor de las 21.30 en la intersección de la avenida Hipólito Irigoyen y la calle Dorrego del barrio Cuyaya de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que dos hombres se desplazaban en una motocicleta Gilera Smash de 110 cc de cilindradas, cuando intentaron arrebatar las pertenencias a un transeúnte y fueron descubiertos por efectivos policiales.

De manera inmediata inició una persecución que concluyó sobre un tramo de la calle Bouchard del barrio Almirante Brown, donde fueron reducidos.

Al inspeccionar la motocicleta, los efectivos se percataron que tenía el tambor de arranque violentado, el dominio tapado y que los protagonistas de 35 y 18 años no tenían documentación que acredite su pertenencia.

Por tal motivo, el rodado fue secuestrado y los inculpados trasladados a la Seccional 4°, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.