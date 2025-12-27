Golpeó a una mujer que tenía a un bebé en brazos

Un hombre es buscado por la Policía luego de golpear en un intento de robo a una joven que tenía a un bebé en brazos y amenazarla de muerte con un arma blanca al día siguiente, en el barrio Alto Comedero.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 19, en la intersección de las calles Soldado Bordón y Capitán Krause del populoso barrio de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una joven (26) caminaba con su bebé de un año en brazos, cuando fue interceptada por un hombre que sin mediar palabras la sujetó del cuello e intentó arrebatarle un teléfono celular.

Ante la resistencia de la víctima, el inculpado le vociferó que entregara el dispositivo o sino la apuñalaría, para luego propinarle un golpe de puño. Tras la agresión, el irascible sujeto se retiró.

La misma fuente indicó a este diario que al día siguiente, alrededor de las 20.30 y en el mismo sector barrial, el inculpado consumía bebidas alcohólicas con un grupo de personas y al percatarse que la joven transitaba en las inmediaciones, éste le vociferó "te voy a apuñalar", mientras la apuntaba con un arma blanca.

La víctima rápidamente se dirigió a la Unidad Regional 7, donde relató las agresiones y amenazas que protagonizó el inculpado, que tiene 20 años y a quien supo identificar, y solicitó medidas de protección debido a que teme por su vida.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del irascible protagonista y una medida de restricción de acercamiento a la joven.

Finalmente, los efectivos de la Unidad Regional 7 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.