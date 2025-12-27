Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires

Christian Petersen ingresó este viernes 26 de diciembre al Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires, tras permanecer más de diez días internado en San Martín de Los Andes. Según confirmaron fuentes del sanatorio, en las próximas horas se le realizarán estudios de rutina y otros específicos vinculados a su cuadro, para recién después poder emitir un parte médico actualizado. Los profesionales que lo atienden destacaron la importancia de monitorear de cerca su estado cardíaco y respiratorio, dada la complejidad de la fibrilación auricular que se le detectó durante la excursión.

El estado de salud del chef se complicó mientras participaba de una excursión para ascender al volcán Lanín, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes. En esos días, los medios locales informaban que su situación era delicada, y tanto familiares como allegados se mantuvieron en constante contacto con el personal médico. La socia de Petersen, Sole Martins, confirmó que el chef estaba acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado, lo que permitió que tuviera apoyo familiar durante los momentos críticos de la internación.

El portal Realidad Sanmartinense reconstruyó el episodio: “Todo comenzó cuando el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas. De inmediato dio aviso al guardaparque y pidió asistencia”. Durante el primer contacto con los médicos, detectaron una fibrilación auricular. Tras ser estabilizado, fue derivado a terapia intensiva, donde permaneció “con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente inestable”. Esta situación puso de relieve la importancia de la preparación médica en actividades de montaña, ya que los expertos advierten sobre los riesgos de altitud y esfuerzo físico intenso en personas con antecedentes cardíacos.