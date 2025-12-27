Una beba consumió cocaína en la casa, estuvo internada y quedó al cuidado de su abuela

Una beba de un año fue internada de urgencia en el Hospital Pediátrico de Resistencia, Chaco, luego de haber ingerido cocaína de manera accidental dentro de su hogar y quedó al cuidado de la abuela, quien la llevó al nosocomio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como detallaron los medios locales, la menor presentaba un cuadro de irritabilidad y malestar general, por tanto, los profesionales realizaron estudios toxicológicos que confirmaron la ingesta de la sustancia.

El panorama derivó en la intervención judicial del organismo de protección de la niñez provincial, en tanto, luego de pasar varias horas en observación, la pequeña finalmente se encuentra bajo la tutela de su antecesora por disposición jurídica.

El episodio ocurrió cuando la beba tuvo acceso a una bolsa con restos de una sustancia blanca que se encontraba en el domicilio, presuntamente perteneciente a un familiar, momento en que los adultos advirtieron la situación y la trasladaron.

Los profesionales de la salud indicaron que la evolución fue favorable y se encontró en buen estado general, a la hora de recibir el alta médica.

La Justicia y los organismos provinciales de protección de derechos iniciaron actuaciones para determinar las responsabilidades de los adultos a cargo al momento del hecho y garantizar la seguridad de la niña.