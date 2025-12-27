25°
27 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Adep
Multitudinaria concentración
Casa
nene
Rusia
Zoonosis
Los Alisos
Adep
Multitudinaria concentración
Casa
nene
Rusia
Zoonosis
Los Alisos

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Una beba consumió cocaína en la casa, estuvo internada y quedó al cuidado de su abuela

El hecho ocurrió en Chaco, la menor debió ser hospitalizada de urgencia e intervinieron organismos de protección de la niñez

Sabado, 27 de diciembre de 2025 14:09

Una beba de un año fue internada de urgencia en el Hospital Pediátrico de Resistencia, Chaco, luego de haber ingerido cocaína de manera accidental dentro de su hogar y quedó al cuidado de la abuela, quien la llevó al nosocomio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como detallaron los medios locales, la menor presentaba un cuadro de irritabilidad y malestar general, por tanto, los profesionales realizaron estudios toxicológicos que confirmaron la ingesta de la sustancia.

El panorama derivó en la intervención judicial del organismo de protección de la niñez provincial, en tanto, luego de pasar varias horas en observación, la pequeña finalmente se encuentra bajo la tutela de su antecesora por disposición jurídica.

El episodio ocurrió cuando la beba tuvo acceso a una bolsa con restos de una sustancia blanca que se encontraba en el domicilio, presuntamente perteneciente a un familiar, momento en que los adultos advirtieron la situación y la trasladaron.

Los profesionales de la salud indicaron que la evolución fue favorable y se encontró en buen estado general, a la hora de recibir el alta médica.

La Justicia y los organismos provinciales de protección de derechos iniciaron actuaciones para determinar las responsabilidades de los adultos a cargo al momento del hecho y garantizar la seguridad de la niña.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD