Corte total en la Ruta Nacional 52 por crecida de arroyos en Ronqui Angosto

Las intensas precipitaciones registradas en la zona de la Quebrada y Puna durante las últimas horas provocaron serias complicaciones en el tránsito hacia el Paso de Jama. El punto más crítico se sitúa en el kilómetro 50 de la Ruta Nacional 52 , en el sector conocido como Ronqui Angosto .

Según el último informe de Vialidad Nacional y la Secretaría de Seguridad Vial, el desborde de arroyos de montaña arrastró una gran cantidad de lodo, piedras y material sólido sobre la cinta asfáltica. Esta situación ha obligado a las autoridades a restringir el paso de vehículos livianos y de gran puerta debido al peligro que representa la fuerza del agua y la inestabilidad del terreno.

Además del km 50, se registran inconvenientes menores por acumulación de agua en los km 15 y 24, complicando el ascenso hacia la Cuesta de Lipán.

Personal de Vialidad ya se encuentra desplazando maquinaria pesada hacia el lugar para iniciar las tareas de despeje en cuanto el caudal de los arroyos lo permita. Se estima que, de no mediar nuevas tormentas, se podría habilitar el tránsito asistido hacia el final de la jornada.

Autoridades solicitaron a los automovilistas no avanzar más allá de la localidad de Purmamarca para evitar quedar varados en la zona de alta montaña sin servicios básicos.

El Paso de Jama permanece operativo, pero el flujo de camiones se encuentra detenido momentáneamente en los puntos de control previo al sector afectado. Se recomienda a los viajeros consultar el estado de transitabilidad de forma constante, ya que el pronóstico de tormentas aisladas se mantiene vigente para el resto del fin de semana.