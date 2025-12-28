22°
Paso fronterizo

Una multitud se agolpó al reabrir el paso a Aguas Blancas

Las compras de fin de año impulsaron largas filas y tensión.

Domingo, 28 de diciembre de 2025 00:00
CRUCE FRONTERIZO | UNA MULTITUD SE AGOLPÓ AYER PARA CRUZAR AL BOLIVIA EN LAS CHALANAS.

En un contexto marcado por la alta demanda y la diferencia cambiaria favorable del lado boliviano, la reapertura del paso fronterizo de Aguas Blancas, provincia de Salta, generó que una multitud de personas se agolpe allí para intentar cruzar a Bolivia.

Cabe recordar que el paso mediante chalanas había sido inhabilitado preventivamente desde el viernes debido a la crecida del río Bermejo. Sin embargo, tras la habilitación parcial, cientos de personas se volcaron al lugar, lo que provocó largas filas y momentos de tensión.

Durante la jornada de ayer, el paso de Aguas Blancas presentaba extensas filas para abordar las chalanas aprovechando la mejora en las condiciones climáticas.

Se supo que, al tratarse de una zona de fuerte actividad comercial, la mayoría de las personas que el viernes quedaron varadas optaron por permanecer en el lugar hasta poder pasar al otro lado.

 

