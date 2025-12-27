13°
27 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Rusia
Zoonosis
Los Alisos
Inocencia fiscal
Kim jong
Paso de Jama
Jujeños solidarios
Agua Potable de Jujuy
Dirección de adultos mayores
Dirección de Adultos Mayores

Grupo “Cuentacuentos” visitó la Residencia Nuevo Amanecer

El equipo de adultos mayores compartió relatos y vivencias.

Sabado, 27 de diciembre de 2025 21:52

En la Residencia Nuevo Amanecer el grupo de adultos mayores "Cuentacuentos" compartió relatos y vivencias, generando un espacio de encuentro, confraternización y socialización entre pares.

La actividad enmarcada en el espíritu navideño, que fue organizada por la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, reunió a decenas de adultos mayores que residen en la institución, ubicada en calle La Posta del barrio Los Perales.

La propuesta permitió reafirmar que, más allá del paso del tiempo, "no se acaba la lucha en la vida, ni las ideas, ni la capacidad de pensar, ni la libertad", explicó la trabajadora social de la residencia, Lilia Urzagasti Figueroa.

GRUPO "CUENTACUENTOS" | PERSONIFICARON UN PESEBRE CON RELATOS.

La visita fue encabezada por la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, quien destacó: "Venimos con un proyecto y un abrazo de luz para los adultos de esta residencia. Compartimos, de adulto a adulto, junto al grupo de Abuelos Cuentacuentos. Es una gran emoción verlos felices".

Por su parte, Urzagasti Figueroa valoró la iniciativa y agradeció a la Dirección de Adultos Mayores y al equipo profesional municipal por tener en cuenta a la institución. "Son actividades que llenan el corazón y el alma. Agradecemos que hayan pensado en nosotros y que se generen estos espacios; las puertas de la residencia siempre están abiertas para seguir trabajando juntos y realizando este tipo de propuestas", señaló.

Asimismo, destacó la labor de la Residencia Nuevo Amanecer, conducida por Carmen Lavaden, quien "desde los inicios de la institución puso en primer lugar a las personas mayores, con una mirada profundamente humana". En ese sentido, remarcó que "cuando las personas crecen -porque todos vamos a transitar esa etapa- no se terminan las ideas ni la libertad; por el contrario, hay mucho para contar y una sabiduría propia de esta etapa de la vida".

 

