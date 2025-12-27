Continúa la campaña de donación de sangre

Organizado por el grupo cooperativo iberoamericano de medicina transfusional por quinto año consecutivo, el Centro Regional de Hemoterapia (CRH), junto a otros servicios hospitalarios como el hospital "Pablo Soria" y hospital "Dr. Arturo Zabala", Banco de Sangre privado Nuestra Señora del Rosario, Cruz Roja Argentina filial Jujuy, Mesa de Gestión de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud, Cepat 1, Instituciones educativas de nivel superior como IES 7 "Populorum Progressio", Instituto Superior "Melby Claros" y el IES "Nuevo Horizonte", se reunieron para convertir la generosidad en puentes que salvan vidas.

Recientemente los integrantes de las instituciones mencionadas se concentraron en la Plaza España donde entre todos desarrollaron el operativo "Mi sangre tu sangre" con el fin de seguir fomentando hacia la comunidad, hábitos saludables orientados a la donación voluntaria de sangre e inscripción de donantes de médula ósea y plaquetas; también realizaron otro operativo "Mi sangre tu sangre" en el GAM 5 "Cap. Felipe Pereyra de Lucena" junto al Núcleo de Instrucción Básica.

MISIÓN CUMPLIDA | CONCRETANDO OBJETIVOS TODOS JUNTOS

En la jornada, más de cien donantes fueron atendidos en ambos operativos que se realizó en diecinueve países que, en forma simultánea, fueron parte de esta propuesta que hizo historia gracias a todos los participantes de la misma.

No obstante, la actividad no termina ya que desde el CRH se convoca a la población en general a donar sangre para seguir ayudando a los pacientes que necesitan múltiples transfusiones de sangre.

Las personas con grupo sanguíneo "0" positivo u "0" negativo se podrán presentar en el Centro Regional de Hemoterapia de avenida Snopek esquina Teniente Bolzán del barrio Alto Comedero.