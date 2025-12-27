Barrios afectados por turbiedad

Debido al incremento de sedimentos en la toma del Río Guerrero, la empresa de agua local puso en marcha un protocolo de emergencia que afecta el normal suministro en importantes sectores de la capital provincial. Los barrios afectados por la interrupción o baja presión del servicio son Los Perales, Chijra, Bajo La Viña y Alto La Viña.

Por esta razón, Agua Potable activó un protocolo de contingencia que incluye la distribución de agua mediante camiones cisterna. Los trabajos técnicos se concentran en la limpieza de sedimentos para normalizar el suministro.

Ante la imposibilidad momentánea de procesar el agua debido a los elevados niveles de turbiedad, personal técnico especializado ya se encuentra trabajando en la zona de captación. Según informaron las autoridades, las tareas se centran en la limpieza de sedimentos para rehabilitar el ingreso de agua cruda a la planta.

El proceso de potabilización se reiniciará inmediatamente en cuanto las condiciones del río mejoren y los parámetros de turbiedad desciendan a niveles seguros.

La escasa producción de otras fuentes alternativas se destinó exclusivamente a la zona del centro de la capital, con el fin de garantizar el funcionamiento de hospitales y centros de salud. Toda la margen izquierda del Río Grande sufrirá la falta de suministros o baja presión.

Cronograma de trabajo

Para mitigar el impacto en los hogares, se ha dispuesto un sistema de distribución alternativa mediante camiones cisterna. La empresa comunicará que el cronograma detallado con los horarios y recorridos de los camiones será actualizado y publicado a través de sus redes sociales oficiales.

Finalmente, desde la empresa prestadora del servicio, se recomendó a los vecinos de los sectores afectados hacer un uso extremadamente responsable de las reservas domiciliarias hasta que se logre la estabilización total del sistema.