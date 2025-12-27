Docentes y graduados proponen jugar y compartir

La Universidad Nacional de Jujuy invitó a docentes y graduados de todas las unidades académicas, institutos y escuelas a participar de la Jornada Recreativa Unju 2025, una propuesta pensada para el encuentro, la recreación y la confraternización entre colegas, junto a sus familias.

La actividad se realizará hoy de 9.30 a 18 en el Campus Reforma Universitaria de la Unju, ubicado en avenida Bolivia N° 1239, y propone una jornada al aire libre con actividades deportivas, recreativas y culturales para todas las edades.

Durante el día se desarrollarán propuestas como newcom, quemados, cinchada, vóley, esgrimball y karaoke libre, además de juegos recreativos, búsqueda del tesoro y armado de torres (actividades a confirmar). La jornada contará también con DJ, clases de zumba, pantalla gigante, animación, peloteros y camas elásticas para niños y niñas, y un refrigerio al mediodía para quienes participen.

La iniciativa tiene además un objetivo solidario, ya que se invita a las personas asistentes a colaborar con un juguete o un alimento no perecedero, que será destinado a un comedor de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Con esta propuesta, la Unju busca fortalecer los vínculos dentro de la comunidad universitaria, promoviendo espacios de encuentro, disfrute y compromiso social en un clima distendido y participativo.

Para más información o consultas, se puede contactar a [email protected] o comunicarse al 388 505-3268.