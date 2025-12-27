22°
San Antonio
Deporte recreativo
Legislatura de Jujuy
Unju
Servicio Meteorológico Nacional
Por Una Sonrisa
Carrera de Medicina en Jujuy
Inprojuy
Programa “Promover Verano en Argentina”
Ministerio de Cultura
San Antonio

Advierten prohibición de comercialización de sales

Finas y gruesas de "Milart", "El Cóndor", "San Antonio" y "Puna".

Sabado, 27 de diciembre de 2025 00:00
DOS DE LAS MARCAS | SALES DE “SAN ANTONIO” Y “EL CÓNDOR”.

La Municipalidad de San Antonio, a través de la Dirección de Bromatología y Control Comercial, informa que se encuentra prohibida la elaboración, fraccionamiento y comercialización, en todo el territorio nacional de las siguientes sales.

Sal fina yodada "Milart", sal enriquecida con yodo (1:30.000) para uso alimentario humano ley nacional N°17.259. Elaborado y fraccionado por Julio Hugo Díaz, avenida Jujuy N° 361, San Pedro, provincia de Jujuy, Argentina RNE N° 10.000.421 - Rnpa N° 10.004.322. Peso Neto 500 gr.

Sal fina yodada "El Cóndor", enriquecida para uso alimentario humano Ley Nacional N°17.259. Producido y fraccionado por Ángel Causarano Pje. Angastaco N°15 barrio Pablo Saravia, Salta Capital. Peso neto 500 gr. RNE 17000722 - Rnpa 17002202.

Sal fina y gruesa yodada "San Antonio", enriquecida para uso alimentario humano Ley Nacional N°17.259. Producido y Elaborado por López José Luis. Pasaje Toro N° 2152, Villa Lavalle, Salta Capital. Peso neto 500 gr. RNE 17000840 - Rnpa 17002452.

Y sal gruesa yodada "Puna", enriquecida para uso alimentario humano Ley Nacional N°17.259. Elaborado y fabricado por Sal Puna, Cerro Negro, La Poma, Salta. Peso neto 1.000 gr. RNE 17000840 - Rnpa 17002452.

 

