"La Gauchita" termina año rico en propuestas culturales

La asociación civil "La Gauchita" destacó lo positivo del año que termina en cuanto a propuestas educativas y culturales concretadas por la institución, dando cumplimiento a sus objetivos de poner en valor las tradiciones del gauchaje jujeño y alumbrar el recuerdo de las mujeres que parieron la Patria.

La presidenta de la entidad, Silvia Yapura, puso de relieve que una de las acciones más relevantes llevadas a cabo durante 2025 fue, por segundo año consecutivo, el Homenaje a las Jujeñas del Éxodo, actividad que se realizó en la Plaza Belgrano al iniciarse la Semana del Éxodo, con la valiosa colaboración de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Por otro lado, recordó que en 2025 se desarrolló exitosamente la propuesta referida al uso del poncho jujeño por parte de los niños durante el desfile del 23 de Agosto, siendo las primeras instituciones educativas que participaron de la iniciativa el Colegio "Éxodo Jujeño" y las escuelas "General Manuel Belgrano", "23 de Agosto" y "Legado Belgraniano".

La dirigente indicó que en 2026 se proseguirá con estas acciones con la idea que todas las delegaciones escolares puedan desfilar luciendo el poncho que representa a los jujeños.

CHICOS CON PONCHO | DELEGACIONES DE CUATRO ESCUELAS LUCIERON EL PONCHO JUJEÑO EN EL DESFILE DEL ÉXODO DURANTE

Otro logro de la asociación fue la producción de folletería propia sobre el Éxodo Jujeño, la Bandera Nacional de nuestra Libertad Civil y sobre el gaucho patriota Manuel Eduardo Arias, material que fue entregado a las representantes enviadas por las provincias a la Fiesta Nacional de los Estudiantes y a las jóvenes de todo el país que asistieron a la elección de la Paisana Nacional de la Tradición. El propósito de esta propuesta, subrayó Yapura, es divulgar la historia de nuestra provincia a nivel local y nacional, con el fin de revalorizar el aporte del pueblo jujeño a la emancipación argentina.

También durante 2025, la asociación se presentó en el proceso de elección del nombre del Colegio Secundario N° 43 de Alto Comedero, llevando la propuesta de Juana Moro, sobresaliente patriota jujeña que tuvo una decidida actuación en las luchas de la Independencia, pero en el presente es poco recordada.

Fue asimismo importante la participación de la entidad en la conmemoración del Día de la Mujer Jujeña de la Independencia, llevada a cabo en la localidad de Huacalera. Como sucede desde que se instituyó la fecha, las gauchitas realizan la reconstrucción histórica del episodio en que un grupo de mujeres fueron expulsadas de la ciudad por autoridades realistas y enviadas a Huacalera, como represalia por el espionaje que ejercían en apoyo al partido independentista.

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO | LA ASOCIACIÓN RINDIÓ HOMENAJE A LAS JUJEÑAS DEL ÉXODO.

En el marco del encuentro celebrado con motivo del Día de la Tradición, organizado por la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño y Grito Coplero, la asociación civil hizo entrega de una réplica de la Bandera Nacional de la Libertad Civil a la dirigente gaucha tucumana Sandra Rodríguez, en homenaje al gesto humanitario de los hijos de Tucumán para con los jujeños que emigraron en 1812 siguiendo el bando de Manuel Belgrano.

Se destacó por otro lado, la participación en los actos conmemorativos por el paso a la inmortalidad del coronel Arias en Jujuy y de Martín Miguel de Güemes en la ciudad de Salta.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la institución realizó -como en años anteriores- reconocimientos a gauchas jujeñas destacadas, con la entrega de diplomas recordatorios.

Yapura agradeció el apoyo a las propuestas de la asociación por parte de las autoridades provinciales y municipales, el acompañamiento de las instituciones gauchas de todo Jujuy y ponderó el incansable trabajo de las integrantes de La Gauchita, gracias a lo cual se pudieron concretar las acciones cumplidas durante el fructífero 2025.