Golpeó e hirió con un arma blanca a su pareja

Un hombre fue detenido en la localidad de Palma Sola, luego de golpear a su pareja y provocarle cortes en el rostro con un arma blanca. La víctima fue hospitalizada en la ciudad de San Pedro.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró el pasado miércoles alrededor de las 10 en un domicilio del barrio Nueva Esperanza de la mencionada localidad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un episodio de violencia de género en progreso, por lo que una comisión de efectivos de la Seccional 36° se constituyó de inmediato.

Allí asistieron a una mujer que presentaba heridas sangrantes y signos de agresión, y que denunció haber sido golpeada ferozmente por su pareja y que además le produjo cortes en el rostro con un arma blanca.

Personal del Same trasladó de urgencias a la víctima al hospital "Guillermo Paterson" de la ciudad de San Pedro, donde quedó alojada en sala de Observación con lesiones graves, aunque la misma fuente confió que se encuentra fuera de peligro.

Los efectivos remitieron las actuaciones complementarias al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del acusado.

Posteriormente el inculpado fue reducido y trasladado a la Seccional 36°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada dependencia policial, por directivas del representante fiscal.