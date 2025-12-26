Corredor de Capricornio motor de integración

El presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico de Capricornio, Fabián Tejerina, (exdiputado provincial) en la última sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, elevó un informe de gestión institucional entre el 2024 y 2025 demostrando los avances logrados.

El 2024 marcó un hito trascendental en la consolidación del Corredor como política de Estado y motor de integración regional.

La sanción de la Ley Nº 6.408 y creación del Consejo articularon un espacio plural donde confluyen el Poder Ejecutivo y Legislativo con cámaras empresariales, gremios, universidades y sociedad civil.

El informe refleja el esfuerzo desplegado en instancias internacionales, en el Parlamento del Norte Grande y en la Expojuy, así como en proyectos estratégicos de infraestructura, comercio, turismo y sostenibilidad.

Cada acción tuvo como horizonte fortalecer la competitividad de Jujuy y la región, abrir nuevos mercados y generar empleo y desarrollo para la comunidad.

En ese marco el Paso Internacional Jama posiciona a Jujuy como nodo central del corredor, conectando con los puertos de Antofagasta, Mejillones e Iquique. Esta conexión es una alternativa estratégica al Canal de Panamá y al Estrecho de Magallanes, diversificando rutas comerciales y potenciando la integración regional.

Miembros del Consejo saben que los desafíos son grandes, pero también lo es la convicción de que el corredor constituye una herramienta clave para transformar las economías locales y proyectarlas al mundo.

La colaboración entre público y privado, y la integración con Brasil, Paraguay y Chile, ubican a Jujuy en una posición privilegiada para avanzar a un futuro de crecimiento.

El Consejo representa la expresión clara de una voluntad colectiva y se proyecta como legado para las próximas generaciones.

En el próximo año deberá afrontar nuevos retos y oportunidades, y seguramente sabrá convertirlos en logros concretos para la provincia.

Durante este tiempo, demostró que cuando el sector público y privado, municipios, academias, los gremios y la sociedad civil se sientan en una misma mesa, es posible diseñar políticas de largo plazo que consolidan la integración regional y potencian el desarrollo sostenible.

Importancia de la ruta de integración punto por punto

Facilitación del comercio internacional: reduce el tiempo y los costos de transporte entre el Atlántico y el Pacífico. Esto facilita el acceso a los mercados asiáticos desde Sudamérica, en particular para países como Brasil, Paraguay, Chile y Argentina.

Mejora la conectividad e impulsa el crecimiento regional beneficiando a áreas aisladas o subdesarrolladas.

Al acortar las rutas se mejora la competitividad de las exportaciones sudamericanas, especialmente en productos agrícolas, minerales y manufacturados.

Desarrollo de infraestructura y logística: Construcción de carreteras, puentes, ferrocarriles y puertos vinculados al corredor fomenta el desarrollo en zonas estratégicas de los países involucrados.

Esto no solo mejora la conectividad entre los océanos, también impulsa el crecimiento regional, beneficiando a áreas que han estado aisladas o subdesarrolladas.

Integración regional: promueve la integración económica y política entre Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, fortaleciendo lazos comerciales de cooperación.

Esto puede derivar en la creación de acuerdos de comercio más eficientes y en la armonización de regulaciones y normativas.

Diversificación de rutas comerciales: Con mayor conexión entre el Atlántico y el Pacífico, pero fundamentalmente el Pacífico, las empresas pueden diversificar sus rutas comerciales, evitando la dependencia de rutas tradicionales como el Canal de Panamá o el Estrecho de Magallanes.

Esto sería una ruta alternativa y estratégica.

Acceso a nuevos mercados: Esto no solo impulsa el comercio, sino también potencia el desarrollo económico, mejorando la competitividad en los productos regionales.

Reducción del impacto ambiental: Al optimizar las rutas de transporte y reducir el tiempo de tránsito, se disminuye el consumo de combustible y por ende, las emisiones de carbono.

Esto hace que el comercio sea más sostenible y menos contaminante, contribuyendo a los esfuerzos de los países por reducir su huella de carbono.

Fortalecimiento de la posición geopolítica: El Corredor Bioceánico Vial conectará el sur de Brasil con los puertos del norte chileno.

Jujuy se encuentra en una posición privilegiada para beneficiarse de esta conexión directa con el Pacífico, facilitando el acceso a los puertos chilenos como Antofagasta, Mejillones e Iquique.

Desarrollo turístico: Destacando su rico patrimonio cultural y paisajes naturales únicos, promoviendo el intercambio cultural.

Misión y objetivos del Consejo

La misión del Consejo es articular esfuerzos públicos, privados, académicos y sociales para consolidar a Jujuy como nodo estratégico de integración regional, fortaleciendo la conectividad entre el Atlántico y el Pacífico, potenciando el desarrollo económico, social y cultural de la región.

La provincia por su ubicación geopolítica, se posiciona con ventajas estratégicas tanto en el ámbito nacional como internacional.

Al intervenir en ferias, congresos, foros y reuniones generó un espacio de socialización y visibilización del potencial de la provincia, principalmente en la generación de empleo y el fortalecimiento productivo, con el compromiso conjunto de los sectores público y privado.

Esta propuesta buscó dinamizar las economías locales y abrir nuevas rutas comerciales hacia los mercados internacionales.

La articulación entre los distintos actores favoreció de manera significativa la consolidación del corredor.

Objetivos

Impulsar la infraestructura vial, ferroviaria y digital, garantizando la conectividad eficiente entre territorios y puertos; promover el comercio exterior y la producción local, generando nuevas oportunidades de exportación y fortaleciendo la competitividad regional; y fomentar el turismo y la identidad cultural, posicionando a Jujuy como destino estratégico dentro del corredor.

También garantizar la participación multisectorial, integrando municipios, cámaras empresariales, gremios, universidades y organizaciones sociales en la toma de decisiones; consolidar vínculos internacionales, estableciendo acuerdos de cooperación con países vecinos y organismos multilaterales; e incorporar criterios de sostenibilidad y cuidado ambiental, asegurando que el desarrollo del corredor sea responsable y respetuoso con el entorno.