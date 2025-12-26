Conclusiones y desafíos

El 2025 marcó un punto de inflexión en la consolidación del Corredor Bioceánico de Capricornio como política de Estado en Jujuy.

Su institucionalización y participación en el Parlamento del Norte Grande, el Día de la Industria y en la Expojuy 24 demostraron la capacidad de articular esfuerzos entre el sector público, privado y académico.

El Consejo como espacio de encuentro y planificación estratégica, integra municipios, gremios, cámaras empresarias, universidades y actores sociales en torno a un objetivo común: posicionar a Jujuy como nodo clave en la conexión Atlántico-Pacífico.

Este proceso reafirma la importancia del CBC en términos de infraestructura y comercio exterior, y abre oportunidades para el desarrollo turístico, cultural y ambiental.

Se puede afirmar que se instaló al CBC en la agenda pública y regional, proyectando a Jujuy hacia nuevos horizontes de integración y crecimiento.

El desafío será sostener la dinámica de trabajo colaborativo y la concreción de proyectos que fortalezcan la competitividad y la inclusión social.

El 2026 se presenta como una etapa decisiva para profundizar los avances logrados, y proyectar al CBC a nuevas metas de integración y desarrollo.

Los desafíos que se plantean requieren sostener la dinámica de trabajo colaborativo y ampliar la agenda de acciones en distintos niveles: institucional, productivo, regional e internacional.

En cuanto a infraestructura y logística, serán prioritarias obras en pasos fronterizos estratégicos, mejorar rutas nacionales y provinciales vinculadas, e impulsar proyectos de conectividad ferroviaria y digital garantizando competitividad y eficiencia.

La integración continuará como eje central, articulando al Norte Grande con Brasil, Paraguay y Chile, y la generación de mesas de planificación en comercio, turismo y cultura.

La proyección internacional es otro desafío: posicionar el corredor en mercados Asia-Pacífico como ruta competitiva, participar en ferias y lograr vínculos con organismos multilaterales.

El desarrollo productivo y empresarial deberá incluir a cámaras empresarias y pymes en rondas de negocios, promover innovación tecnológica y diversificar exportaciones.

Es necesario promover al corredor como eje de difusión turística, valorar la identidad cultural en eventos internacionales y desarrollar circuitos turísticos vinculados a la ruta bioceánica.

Estos desafíos reflejan la necesidad de consolidar lo logrado y avanzar hacia nuevas metas, que el CBC se convierta en un motor de desarrollo sostenible, integración regional e identidad cultural para Jujuy y la región.

Espacio multisectorial

La norma de su creación establece la institucionalización de un espacio multisectorial que estudie, proponga y coordine políticas específicas que impulsen el desarrollo del CBC integrando esfuerzos del sector público, privado, académico y social.

Su creación responde a la necesidad de contar con una estructura formal y permanente que garantice:

La articulación entre municipios, cámaras empresariales, gremios, universidades y organizaciones sociales; la promoción de proyectos de infraestructura, comercio, turismo y sostenibilidad vinculados al corredor; y la representación de Jujuy en instancias nacionales e internacionales de integración regional.

El hito legislativo marcó un antes y un después en la política de desarrollo provincial, consolidando al CBC como una política de Estado y posicionando a Jujuy como nodo estratégico en la conexión entre el Atlántico y el Pacífico.