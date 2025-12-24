Concurrido cierre de los talleres

Con una gran concurrencia de vecinos de distintos barrios, el Centro de Participación Vecinal (CPV) Belgrano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó el cierre anual de sus talleres, marcando la finalización de un ciclo de actividades que se desarrolla cada año entre marzo y diciembre.

El coordinador del espacio, Fabio Garnica, destacó la propuesta formativa que se lleva adelante. "Estamos haciendo el cierre donde hay muchos talleres de consejería laboral, talleres de zumba, taekwondo y clases de apoyo primario", dijo al mencionar que asisten vecinos de Belgrano, San Martín, El Chingo y Punta Diamante.

Actualmente, el CPV ofrece 11 talleres, cada uno con un promedio de 15 alumnos o más, consolidando al espacio como un punto de encuentro y aprendizaje para la comunidad.