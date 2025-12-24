Con alegría y perseverancia logró alcanzar su sueño

LORENA CRUZ

PRIMEROS AÑOS | CAMINABA EN SU ANDADOR PARA CONCURRIR A CLASES.

Cuando la historia de un niño ofrece una luz especial para compartirse, brilla con todo el corazón e inspira a las personas a que se puede seguir adelante, aún si las dificultades prevalecen.

ACTO ESPECIAL | CON DETALLES COLORIDOS, SIEMPRE JUNTO A SUS COMPAÑEROS.

La alegría de haber concretado un logro tan especial como el de ser egresado de la Escuela 2 "Domingo Teófilo Pérez", se refleja a través de una felicidad genuina en Benjamín Santino Vallejos. Y es que el niño que cursó con éxito su nivel primario, fue diagnosticado con mielomeningocococele condición que no le impidió su evolución como persona notable. Desde los tres años de vida hasta su presente, tuvo grandes cambios, pero logró superar todas las barreras como un gran guerrero.

“ESFUERZO PERSONAL” | UNA MEDALLA DE LA QUE SE SIENTE ORGULLOSO.

"Desde la escuela que en un principio no estaba adaptada para su sillita de ruedas cuando la empezó a ocupar, se tuvo que gestionar rampas, acondicionar el baño y cosas así para que 'Benja' pueda ser parte de todas las actividades que se hacen en los diferentes años; como veladas artísticas, exposiciones y juramentos a la Bandera Nacional en 4° grado y a la Bandera civil, este año", expresó María Florencia Castro, madre del pequeño que agradece a Dios por tener un hijo perseverante que disfrutó de cada etapa y de sus procesos.

RINCÓN LITERARIO | SU SONRISA ENTRE LOS LIBROS DE CUENTOS.

Es que a lo largo de su camino por la escolaridad, recibió gran apoyo de sus compañeros, maestros y directivos. Desde San Pedro, supo seguir los cuidados junto al equipo de Mielo al que pertenece como paciente, logrando salir adelante; ya que pese a sus dificultades motrices, él terminó sus estudios primarios. "Muchas gracias por el apoyo, consejos, enseñanzas y ánimos para todos los papás y mamás de niños de esta y cualquier otra condición", expresó Castro sobre su pequeño que recibió una medalla resaltando su esfuerzo personal durante el período lectivo 2025, distinción que expone con orgullo.

EMOCIÓN COMPARTIDA | EN EL ACTO DE COLACIÓN DEL PRESENTE AÑO.

Él sonríe con amor desde el primer momento que le tocó atravesar por diferentes circunstancias y hoy crece feliz y agradecido a la vida.