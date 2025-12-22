"Sevenguilla, poemas de las yungas" de Juan Carlos Gimenez

En un acto organizado por la asociación de turismo comunitario "Las queñoas" se presentó recientemente el libro "Sevenguilla, poemas de las yungas", del escritor Juan Carlos Giménez. La ceremonia tuvo como escenario el comedor municipal de San Francisco, localidad del departamento Valle Grande.

En la obra el autor relata -en siete tramos- la historia de la región desde su poblamiento prehispánico por los incas en el kollasullo, la zona sur del imperio, "coyas en la selva"; pasando por el período hispanocolonial con poblados en las serranías, entre el bosque pedemontano y los pastizales de altura para la cría, engorde del ganado destinado a las minas altoperuanas. También la época de la organización nacional y provincial con la creación del departamento Valle Grande; mencionando la compra de los encomenderos de sus arriendos estimulados por el entonces gobernador de Jujuy Eugenio Tello. Asimismo aborda el formal desarrollo de la región a mediados del siglo pasado con la ruta 3, luego 83, la explotación maderera, el surgimiento de San Francisco del Nuevo Mundo, el resurgimiento de la cría de ganado y ahora el turismo a gran escala. Habla además de personajes que hacen a la historia de la zona.

Sevenguilla a través de sus poemas le da identidad humana, cultural a las yungas del río San Lorenzo, región situada entre la árida puna y el tórrido chaco, sostuvo Juan Carlos Giménez, quien también es un reconocido médico del departamento Ledesma.