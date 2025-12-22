Mamani: “Deudas nuevas en mi gestión no hay ninguna”

En la Municipalidad de Aguas Calientes "hacemos lo que podemos y tratando de no endeudarlo porque es del pueblo y no mío", aseguró su intendente Gregorio Mamaní al iniciar la segunda etapa de su gestión. En ella el objetivo es "seguir trabajando" junto al Gobierno provincial que "está haciendo las cosas como debe ser".

Para el 2026 el objetivo "es seguir trabajando con varias obras, entre ellas la del cordón cuneta para la cual tenemos la ayuda de Provincia; de esta manera el pueblo no para de avanzar. La asistencia del gobernador Carlos Sadir es esencial, por esa razón lo seguiremos acompañando", agregó.

Mamani está decidido a concluir el CDI "que quedó a medias por los recortes que hizo el Gobierno nacional, la obra estaba bajo su órbita; ya hablé con el gobernador y hemos analizado como reencaminarla". El avance del proyecto está en un 50%, "si no continuamos los trabajos todo lo realizado se perderá"; en una visita que Sadir hizo al municipio observó la obra paralizada "comprometiéndose en brindarnos lo necesario".

A la par continuará con lo que denominó "obras pequeñas" en las que incluyó la plazoleta, limpieza de los caminos vecinales y "arreglando el día a día en todo lo que haga falta". Mamani aseguró que su municipio "es chico, no recaudamos mucho y desde que (Javier) Milei es presidente mucha gente no paga los servicios que recibe del municipio, tampoco les puedo exigir porque no les alcanza el dinero".

Más adelante lamentó que el presidente del Concejo Deliberante, René Segovia "a pesar de estar en el mismo sector partidario sea nuestro opositor. Desde que inicié la gestión en 2019 tuve que confrontar con él, igualmente encontramos la forma de trabajar como se pueda".

Al solicitársele una opinión sobre la gestión de Sadir, respondió que "la veo bien y está haciendo las cosas como debe ser". Sobre la situación financiera del municipio dijo que trata "de no endeudarlo porque después cuesta cubrir los gastos y está en orden". Cuando se hizo cargo de su administración "estaba muy mal, ni siquiera un vehículo teníamos, las deudas eran varias y gracias al exgobernador Gerardo Morales pudimos superar la crisis".

"Aún quedan varias deudas que hay que hacerlas frente, de a poco estamos superando los compromisos; pero deudas nuevas no se generaron en mi gestión", aclaró. "Todo lo que podemos destinar de la recaudación a pagar lo que se debe se hace, y lo poco que sobra se distribuye de la mejor manera posible".

"Hacemos lo que podemos y tratando de no endeudarlo porque es del pueblo y no mío", concluyó.