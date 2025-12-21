Ledesma: 11 detenidos y millonario secuestro de dinero y drogas

Tras una exhaustiva Investigación Penal Preparatoria (IPP) que llevó meses de seguimiento, las fuerzas de seguridad irrumpieron en nueve domicilios estratégicos. El operativo tuvo como objetivo principal desbaratar puntos de venta de estupefacientes que operaban bajo la modalidad de "narcomenudeo".

La coordinación estuvo a cargo de los escalones de asalto del CEOP y el Cuerpo de Infantería, quienes actuaron en simultáneo en los barrios Raúl Alfonsín, El Triángulo y San Martín. Esta rapidez fue fundamental para evitar que los investigados destruyeran evidencia o intentaran escapar por los techos.

Resultados contundentes

Bajo las directivas del Fiscal Especializado en Narcomenudeo y la supervisión de los Ayudantes Fiscales, se logró el siguiente resultado:

Detenidos: 11 personas (7 hombres y 4 mujeres) vinculadas a la comercialización de sustancias.

Dinero en efectivo: Se incautó un total de $1.710.120 argentinos, además de 200 dólares y moneda boliviana.

Sustancias retiradas: Más de 250 dosis de pasta base y cocaína, además de una plantación con 9 plantines de marihuana.

Armas y tecnología: Una pistola Bersa calibre 22 con 14 cartuchos, una réplica de arma de fuego, 33 teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento que serán peritados.

El operativo golpeó con fuerza en el barrio Raúl Alfonsín, donde se realizaron 6 de los 9 allanamientos, hallando balanzas de precisión y elementos de fraccionamiento. Asimismo, en el barrio El Triángulo, se produjo uno de los decomisos más importantes del año en el Departamento Ledesma, con 175 envoltorios de pasta base encontrados en una sola vivienda.

Con este golpe al tráfico local, la Policía de la Provincia busca llevar tranquilidad a los vecinos de Libertador, quienes habían denunciado el incremento de la inseguridad en la zona.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia bajo la carátula de infracción a la Ley 23.737.

