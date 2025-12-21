Motociclistas embistieron a dos inspectores de tránsito

Dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta, son buscados por los efectivos policiales, luego de protagonizar un siniestro vial y darse a la fuga.

El hecho se registró días atrás en la intersección de Dorrego y Sarmiento de la ciudad de El Carmen.

En esas circunstancias, personal de tránsito del municipio carmense se encontraba realizando operativos de rutina y los conductores de dos motocicletas, aparentemente para evitar ser ordenados a exhibir la correspondiente documentación, aceleraron donde uno de ellos terminó embistiendo a un efectivo.

El conductor de la segunda motocicleta se dio a la fuga y en la huida, también embistió a otro trabajador, provocándole heridas en los brazos y en las piernas.

Los efectivos de la Seccional 8º de El Carmen tomaron conocimiento sobre el hecho y una vez que se hicieron presentes en el lugar, solicitaron la inmediata intervención del personal del Same, que asistieron a las víctimas.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, para avanzar con la investigación.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 8º de la ciudad de El Carmen.