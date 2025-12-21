Efectivos frustran intento de robo y detienen a un hombre

Efectivos policiales de la Unidad Regional Dos de San Pedro de Jujuy, frustraron un intento de robo en barrio Consentini y procedieron a la demora de un hombre, tras una persecución por los techos de los domicilios.

El hecho se registró la madrugada del viernes pasado, cuando los efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas, sorprendió al protagonista saltando la tapia de un domicilio y arrojando elementos a través de un ventiluz, al percatarse de la presencia policial el sujeto emprendió a la fuga por los techos de la cuadra.

Después de intensos rastrillajes por la zona, se estableció que el protagonista se encontraba escondido en el fondo de un inmueble y con autorización de la propietaria, los motorizados ingresaron, logrando la aprehensión del protagonista, siendo trasladado a la seccional 48º del barrio Patricios de San Pedro, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, que había solicitado al juez de Control la turno, su inmediata detención.