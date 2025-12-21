Ayer celebramos la vida hoy recordamos la muerte

Comenzamos esta Histoletras celebrando el nacimiento del gran poeta Domingo Zerpa, que nació un 20 de diciembre de 1909 en la tierra abrapampeña de Runtuyoc. Hoy celebramos su cumpleaños 116 y aparece el poeta que se despidió en mayo de 1999 y desde entonces un grupo de jujeños y de otros lugares no dejaron de recordar al autor de “Puya Puyas” y otros libros.

Recuerdo en 1990, cuando reapareció la Revista Capricornio, en formato de Revista Taller, Nº3 (anteriormente en 1986 Nº1 e inicio 1987: Nº2), donde los autores mostraban sus poemas en forma manuscrita y los artistas plásticos con sus dibujos, acuarelas, tintas ilustraban cada trabajo de los poetas. Participaron 32 creadores incluido Domingo Zerpa que nos presentó “El Tajo”. Poema de una vigencia permanente y que por su importancia realicé un ensayo del que mostraré algunos fragmentos: “Domingo Zerpa instala “El Tajo”, antes de la llegada del conquistador español, como una metáfora de nuestra América profunda.

Nos habla de dos frutos conocidos y trabajados desde tiempos inmemoriales y de dos bellos animales y nos dice: “Esta América nuestra, la del maíz y el cóndor /el tomate y la alpaca” y realiza un dibujo o una pintura poética de la realidad histórica, política, cultural y social de nuestra Latinoamérica, porque nos dice: “la que tiene los ojos a la altura de Méjico / y los pies en la Antártida”. . . El poeta sigue armando su estructura gigantesca, describe la forma del cuerpo y nos habla de una herida y de sus causas, cuando anota: “la del tórax de atleta y el tajo en la garganta, / hechura de los yanquis / ahí nomás, entre Colombia y Nicaragua”. Estos versos nos retrotraen a los inicios del siglo XX, cuando se intentaba llevar adelante una obra de comunicación interoceánica, a lo que diere lugar. Colombia no acepta el planteo del nuevo imperio y debe someterse a una fractura de su territorio, en el separatismo nace Panamá y el canal, un gran negocio y una herida abierta, como dice Zerpa “el tajo en la garganta”

Luego el poeta deja el dolor para mostrar una cara diferente, la que logra reintegrar, resarcir al hombre latinoamericano, llevarlo por el camino de los sueños y colores a través de la música y de la danza. . . Va cerrando su dibujo y nombra a dos de los más grandes poetas, que se abrazan desde lejanas latitudes y se reconocen como propios, con una sola voz, con una sola esperanza, ante tanta angustia y tan inmenso dolor, como “El Tajo” de Domingo Zerpa, cuando expresa: “Esta América nuestra la de Pablo Neruda, la de Rubén Darío / y su apóstrofe a Roosevelt en lengua castellana” y aquí une con el Canto del poeta nicaragüense su propio Canto. . . Finalmente, el poeta Domingo Zerpa sueña y nos dice: “Esta América nuestra, toda unida; / sinceramente pura, sin metáforas, / como en los tiempos de antes. . ./ Moctezuma, Atahualpa”.

DOMINGO ZERPA | HOY CELEBRAMOS SU CUMPLEAÑOS 116.

Después de celebrar la vida de Domingo Zerpa y su poema “El Tajo”, hoy recordamos la muerte del poeta tilcareño Germán “Churqui” Choquevilca. Falleció el 21 de diciembre de 1987, un año antes lo visité en Tilcara y nos sentamos en un banquito de su plaza con una fuente sin pescaditos de colores, la conocía de muchos años antes sin ferias, ni tantos turistas y visitantes. Allí charlamos de poesías y de sueños. Quería publicar un libro con nuevos poemas y seleccionados por él mismo. En esos momentos no pudo ser, enfermó y al año siguiente su muerte.

Un grupo de amigos nos reunimos y publicamos Dimensión y Presencia de Germán “Churqui” Choquevilca. Sale la publicación por primera vez con el sello edicapri de la revista Capricornio (dic.1991). La tapa es del pintor Raúl Gordillo, con Semblanza biográfica del escritor de Maimará José Méndez y palabras al “Churqui” a mi cargo. La publicación tiene 18 páginas. Contó con el apoyo de la Dirección de Cultura Municipal y una comisión organizada de homenaje al poeta de Tilcara, integrada además de los ya nombrados por Elena Gerónimo de Gonsalves, Cesar Lizárraga, Joaquín Burgos, Langa Arias, Raúl Cuello y Ricardo Guzmán.

Un fragmento de la Semblanza biográfica de José Méndez dice: “. . .El terrible mal que lo aquejaba transformó noches de delirio, en poemas que lo aplacaban. Vivía y moría mil veces de amor antes que el solo lo despertara. “Los caballos oscuros de su reino” se lo llevaron lentamente, semillando los versos a su paso; los que hoy permanecen latentes, en manos anónimas, esperando ver la luz algún día. . .

“Churqui” se fue en el umbral del verano, el día de Capac Raimi, cuando el solsticio baña el continente austral. . . Ese 21 de diciembre de hace cuatro años, aún nos duele; pero, como el gran maestro que era, nos dejó su obra que está leudando en el tiempo y florecerá seguro, en el fruto de su siembra”.

Un poema del “Churqui” premonitorio en sus formas, pero no en el tiempo que seguro el Creador ya conocía. Fragmento de “A mi Sombra”: “Yo sé que estoy muriendo bajo este frío manso / muero despacio y triste, tocando mi silencio, / siento blancas campanas golpear sobre mis sienes / cae sobre mis hombros el peso del invierno. // Muero despacio en glaucar madrugada, / cuando el día despierta por la mitad del cielo. / Sin tener mi guitarra: madre, novia y hermana / sin pisar las escarchas que brillan en mi huerto. // Aquí sobre esta mesa descansa mi agonía / ¡Dios mío! ¿Por qué tengo que morir en invierno?.

Para cerrar esta Histoletras escribí palabras al “Churqui”: Los amigos, los poetas, los que sabemos de tu obra, de tus sueños y fantasmas no te olvidaremos nunca. Te lo prometemos. ¡No te quedarás en el bronce, sino en nuestros memoriosos corazones!.