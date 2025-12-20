Jóvenes atacan a vehículos en la rotonda del puente General Arias

Vecinos del barrio San Francisco de Álava denunciaron una serie de hechos de violencia protagonizados por jóvenes en la rotonda ubicada antes del puente General Arias, donde vehículos que circulan por la zona fueron atacados con elementos contundentes.

Según el testimonio de una vecina, los agresores se encontrarían en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes. La situación genera temor entre conductores y peatones que transitan habitualmente por el lugar.

En las últimas horas, vecinos lograron registrar en video el momento en que uno de los jóvenes ataca un automóvil con pedradas mientras circulaba por la rotonda, poniendo en riesgo la integridad física de quienes se desplazaban por la zona.

Los residentes del sector reclamaron una mayor presencia policial, ya que aseguran que estos episodios no son aislados y se repiten desde hace varios sábados consecutivos, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas preventivas efectivas.

La comunidad solicita una pronta intervención de las autoridades para evitar que los hechos escalen y se produzcan consecuencias más graves.