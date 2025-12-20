Ángela Torres confesó que ya no es más celosa

Ángela Torres confirmó su romance con Marcos Giles con un beso que sorprendió a todos los que siguen a esta pareja, que tras varios meses de coqueteo parece haber oficializado lo que todos estaban esperando.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, Ángela Torres contó en Luzu que ya no es más celosa: "Llegué a una conclusión que es que siento que fui tan celosa, que la pasé tan mal, que toqué tanto fondo en el último tiempo con eso, que ya no soy más celosa, como que lo rompí. Te lo juro por Dios".

Sus compañeros se rieron de sus palabras y le preguntaron si esta forma de ser seguirá así cuando terminen la temporada en Pinamar.

"Sí. Guardá este tape", respondió ella y le advirtieron que se viene un concurso en el cual elegirían a su novio como jurado: "Porque mirá que se vienen las colas Luzu y Marcos es el jurado. Es el formato que voy a hacer a la noche allá".

"Con la cola que tengo yo", afirmó la cantante y actriz, muy segura de su nueva relación, aunque aclaró que "no quiere decir que no tenga inseguridades. Inseguridades tengo y en eso voy a trabajar seguramente hasta el día en que me muera".