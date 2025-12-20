26°
20 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

La Esperanza
Monterrico
San Pedro
transporte urbano
Barrio San Francisco de Álava
Turismo en Jujuy
San Pedro
Longchamps
“Expo Jujuy Productiva”
Donación de Órganos
La Esperanza
Monterrico
San Pedro
transporte urbano
Barrio San Francisco de Álava
Turismo en Jujuy
San Pedro
Longchamps
“Expo Jujuy Productiva”
Donación de Órganos

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Donación de órganos

Suman 76 los operativos de ablación

En menos de dos días se realizaron tres nuevas intervenciones en Jujuy.

Sabado, 20 de diciembre de 2025 00:00

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que recientemente se realizaron en el hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital, tres nuevos operativos de ablación, posibilitando un total de 76 procedimientos desde el inicio de 2025.

La sensibilización sobre la donación de órganos y su importancia es la clave para afianzar el trabajo conjunto, ya que permite alternativas de recuperación a personas de la provincia y de diferentes puntos del país, de todas las edades, que transitan situaciones críticas de salud y requieren un trasplante de órganos.

La donación de órganos y tejidos constituye un acto solidario y una práctica que el sistema federal de salud desarrolla en cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad y calidad.

Por mayor información se puede concurrir a la sede del Cucaijuy en Güemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 14, o comunicarse al 4221228.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD