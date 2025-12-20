Robaron millonaria suma de dinero a una comerciante

"Motochorros" se alzaron con un millonario botín tras arrebatarle una mochila a una mujer, en la ciudad de Monterrico. La víctima denunció que sufrió la sustracción de más de dos millones de pesos y doscientos dólares.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró el pasado jueves alrededor de las 18 sobre un tramo de la calle Siempre Viva del barrio San Ramón.

Fue en esas circunstancias que una mujer de 36 años estacionó un camión Mercedes Benz 712, para que cargaran mercadería que había comprado.

Mientras esperaba descendió del rodado y en un momento determinado le arrebataron una mochila que llevaba puesta. Al darse vuelta logró ver que dos hombres a bordo de una motocicleta escapaban con sus pertenencias en dirección a la calle 1 de Noviembre.

De manera inmediata la víctima se dirigió a la Seccional 29°, donde alertó a los efectivos policiales, aunque no pudo aportar mayores precisiones sobre los inculpados debido a que todo sucedió muy rápido.

Mientras radicaba la denuncia, la mujer relató que en la mochila tenía 2 millones 300 mil pesos y 200 dólares, además de tarjetas bancarias y documentación personal.

Una comisión policial realizó recorridos por las inmediaciones donde sucedió el ilícito, pero no logró dar con el paradero de los inculpados.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó como primeras medidas, un relevamiento de cámaras del sector y entrevistas con posibles testigos del robo.

Los efectivos de la Seccional 29° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.