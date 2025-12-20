Roban en escuela y previo a la fuga, cocinaron y comieron

Delincuentes ingresaron a robar en una escuela de la localidad de La Esperanza y se fugaron, tras cocinarse y comer en la institución.

Según fuentes consultadas por este matutino, las autoridades tomaron conocimiento del episodio el pasado jueves alrededor de las 8 cuando una mujer se apersonó en la Seccional 25° de la localidad ramaleña.

La denunciante se presentó como directora de un establecimiento educativo del sector y denunció que la institución había sufrido un robo.

La directiva explicó que, aparentemente durante la madrugada, personas ingresaron al establecimiento, rompieron la puerta de acceso a la cocina y sustrajeron cajas de pollo y carne.

Lo insólito fue que previo a fugarse, los inculpados cocinaron y comieron en el lugar.

Además, indicó que intentaron sustraer un monitor, pero no lograron sacarlo del lugar donde estaba.

Finalmente, los efectivos de la mencionada sede policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.