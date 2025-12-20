Dos listas en las elecciones de la Cámara del Tabaco de Jujuy

Frente a la inminente realización de la asamblea anual ordinaria de la Cámara del Tabaco de Jujuy, prevista para el próximo lunes, la Lista Azul y Blanca presentó oficialmente a sus jóvenes candidatos para la renovación parcial de las autoridades de la Comisión Directiva.

La presentación estuvo a cargo de Jorge Aguiar, actual vicepresidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, quien aspira a la reelección por la lista Azul y Blanca. Lo acompañan en la propuesta jóvenes productores que se incorporan a la lista, Mauricio Marcuzzi, candidato a síndico suplente, y Farid David, postulado para el cargo de vocal suplente.

Durante el encuentro se explicó que la asamblea no solo tendrá como objetivo la renovación de parte de sus autoridades, sino que también pondrá a consideración de los productores los estados contables y patrimoniales, el balance general y el detalle de las gestiones realizadas durante el último ejercicio. Entre los puntos centrales del orden del día se encuentra la renovación de un tercio de los miembros que integran la Comisión Directiva.

En este contexto preelectoral, Aguiar destacó la importancia de dar continuidad al trabajo institucional que viene desarrollando la Cámara. "Vamos a seguir trabajando con más ahínco en todo lo que se ha venido haciendo, porque la Cámara nunca dejó de trabajar a favor del productor, ya sea en distintas actividades o en gestiones ante el Gobierno nacional, especialmente para controlar el contrabando de cigarrillos, que genera un perjuicio muy grande a la producción tabacalera, al tratarse de un producto que no paga impuestos ni flete", explicó el dirigente, quien busca renovar su mandato en la vicepresidencia.

Aguiar recordó además que la Comisión Directiva se renueva por tercios y destacó que en esta oportunidad se incorporan varios jóvenes, con el objetivo de renovar ideas y sumar nuevas miradas que permitan encontrar soluciones distintas a los problemas actuales del sector.

Por su parte, Mauricio Marcuzzi, candidato a síndico suplente, dio a conocer su perfil y trayectoria. "Soy cuarta generación de productores, vengo de una larga tradición en el sector tabacalero. Mi bisabuelo fue parte fundadora tanto de la Cámara del Tabaco como de la Cooperativa, lo que marca un arraigo muy fuerte con esta actividad", expresó. Marcuzzi sostuvo que desde la sindicatura su principal objetivo es contribuir a encontrar las mejores soluciones para el sector, haciendo especial hincapié en la necesidad de que las empresas cigarreras realicen declaraciones juradas reales y transparentes, y que el Fondo Especial del Tabaco (FET) llegue de la mejor manera posible al productor.

Asimismo, explicó que la meta no es solo mejorar la situación del productor, sino también la de los trabajadores que dependen de la actividad. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer el FET para permitir una planificación a futuro, con la posibilidad de incrementar las hectáreas cultivadas. "Al aumentar la superficie sembrada se genera más mano de obra, y eso se traduce en un impacto positivo en los pueblos, en las ciudades y en la vida cotidiana de los trabajadores y de los productores", afirmó. Enfatizó además la importancia de brindar previsibilidad al productor para que pueda saber con claridad dónde está parado y proyectar su actividad.

En tanto, Farid David, tercera generación de productores y candidato a vocal suplente, ratificó la necesidad de avanzar en una renovación dirigencial con participación joven. "Vengo a sumar desde el lugar de los productores jóvenes, con ideas nuevas, propuestas y la esperanza de continuar con lo que ya se viene haciendo, aportando otra perspectiva sobre los problemas frecuentes que muchas veces se observan desde afuera", expresó. David afirmó que el objetivo es pensar en la sustentabilidad del sector a largo plazo, fomentar el crecimiento de los productores actuales y evitar que migren hacia otras actividades, al tiempo que se incentive la incorporación de nuevos productores.

Entre los objetivos planteados por los jóvenes dirigentes se encuentra incrementar la cantidad de kilos producidos en la provincia, mejorando las hectáreas y la productividad. También manifestaron la intención de impulsar que el 20% del FET, actualmente administrado por la cartera productiva, sea gestionado directamente por los productores, para que puedan decidir el destino de esos recursos.

Por su parte, Aguiar destacó que la propuesta de la Lista Azul y Blanca apunta a profundizar las gestiones que históricamente viene realizando la Cámara, incorporando nuevas ideas para mejorar el sistema productivo en su conjunto, desde lo agronómico y lo económico hasta lo social y lo comercial.