Desvíos y restricciones temporales al tránsito

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, dio a conocer a la población en general y a los conductores en particular que, se llevarán a cabo tareas de pavimentación y mantenimiento en arterias del barrio Alto Padilla, y del centro de la ciudad.

En Alto Padilla, los vehículos que ingresen desde avenida Bolivia al barrio deberán hacerlo por el siguiente recorrido: avenida Bolivia, Guillermón, Gámez, Elena Cicarelli y Aconcagua, para luego dirigirse a los distintos puntos del sector.

Por su parte, los vehículos que salgan desde el barrio Alto Padilla hacia avenida Bolivia deberán circular por Félix de Olazábal, Zorrilla de San Martín, Curupaití y finalmente avenida Bolivia.

Desde el Municipio se indicó que estas medidas entrarán en vigencia a partir del día 20 de diciembre, y se mantendrán por un lapso aproximado de 30 días, mientras duren los trabajos.

Asimismo, se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones del personal apostado en la zona.

En el centro

Por otro lado, la Dirección de Tránsito y Transporte informó que, con motivo de tareas de reparación de bocacalles, hoy de 7 a 9, se restringirá el tránsito vehicular en las intersecciones de Lamadrid e Independencia, y de San Martín y Balcarce.

Ante esta situación, se reiteró el pedido a la comunidad de extremar las medidas de precaución, circular con atención y respetar la señalización y las indicaciones del personal municipal, a fin de garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo de las obras.