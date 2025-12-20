Cierre de la Mesa Estratégica del Corredor Bioceánico

Con una destacada convocatoria, se realizó la Reunión de Cierre de la Mesa Estratégica Empresarial del Corredor Bioceánico, un espacio clave de articulación público-privada orientado a consolidar avances y compromisos vinculados al desarrollo del corredor y su impacto en el comercio, la logística y la integración regional. El evento contó con el acompañamiento de la ministra de Modernización de la Provincia, Isolda Calsina, quien respaldó institucionalmente la iniciativa.

Durante el encuentro se desarrollaron paneles temáticos en los que referentes del sector privado aportaron su mirada sobre los principales ejes estratégicos del Corredor Bioceánico. En el panel de comercio y procedimientos fronterizos participaron Nicolás Fiad, de Agropecuaria Los Blancos, y Jorge Zamudio, exfuncionario de Aduana y especialista en comercio exterior, quienes abordaron los desafíos operativos, normativos y de competitividad que enfrentan las empresas de la región.

El panel de logística y transporte contó con las exposiciones de Juan Sánchez, representante de la Cámara Jujeña de Transporte Automotor de Cargas (Cajutac); Alfredo Simón, del Colegio de Ingenieros de Jujuy; y Nicolás Benicio, de la Cámara de la Construcción, quienes analizaron aspectos vinculados a infraestructura, conectividad, transporte de cargas y planificación técnica necesaria para el fortalecimiento del corredor.

Gracias a la ayuda que presta la tecnología, el evento fue transmitido en vivo vía Zoom a Chile, reforzando el carácter regional, y se destacó especialmente el testimonio en video de la empresaria chilena Fanny Malebrán, quien compartió su experiencia y visión sobre las oportunidades que ofrece el Corredor Bioceánico para el sector privado.

Asimismo, el director de la Agencia del Corredor Bioceánico realizó un balance del Foro y de las acciones desarrolladas antes y después del mismo, poniendo en valor el trabajo sostenido de articulación institucional. En ese marco, el exdiputado Fabián Tejerina realizó la entrega de un informe sobre el trabajo realizado por el Consejo del Corredor Bioceánico al presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Jorge Gurrieri.

El cierre estuvo a cargo del vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, Sebastián Mealla, quien presentó un balance de la ronda de negocios y convocó a los presentes a sumarse activamente el próximo año a la organización y participación en la ExpoJuy 2026, destacándola como un espacio estratégico para potenciar el desarrollo productivo y comercial de la región.