Ídolos en formato billete

Un artista visual argentino, Fabián Ariel Hernández (@phfabianhz), ha generado un fenómeno viral al presentar una serie de billetes intervenidos con Inteligencia Artificial, donde aparecen retratadas grandes figuras de la música, el deporte y el espectáculo nacional. Estas creaciones han despertado una ola de entusiasmo, elogios y debates en redes sociales, confirmando la vigencia emocional de estos referentes.

Billetes de leyenda

Entre los rostros plasmados se encuentran leyendas del rock como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Indio Solari y Gustavo Cerati; voces esenciales del folklore y la canción popular como Mercedes Sosa; y estrellas de la cumbia, el cuarteto y la música tropical como Rodrigo Bueno, Gilda, Leo Mattioli y Cacho Deicas. El conjunto se extiende también a otras personalidades fuera de la música, como Lionel Messi, Diego Maradona, Mirtha Legrand y Moria Casan.

La iniciativa logra una conexión inmediata con el público al combinar un símbolo cotidiano, como el billete, con la representación artística de quienes forman parte del patrimonio cultural colectivo. Los diseños, minuciosos y estilizados, reinterpretan los elementos gráficos de la moneda nacional para albergar a estos íconos, generando una poderosa mezcla de reconocimiento y novedad.

Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de usuarios compartieron las imágenes, expresando admiración por la originalidad del trabajo y evocando anécdotas personales vinculadas a cada artista. Este fenómeno digital destaca cómo el arte contemporáneo, apoyado en nuevas herramientas, puede servir como puente para revitalizar y celebrar el legado de las figuras que han marcado a generaciones enteras.

Diseños