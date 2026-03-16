Lola M Resto inicia el año con promociones, nuevos platos y beneficios para grupos

Con casi 20 años de trayectoria en la gastronomía jujeña, Lola M Resto comienza el año con promociones especiales, renovaciones en su carta y propuestas pensadas para quienes quieran celebrar momentos especiales o disfrutar de una buena experiencia gastronómica.

Desde el restaurante señalaron que en esta primera etapa del año se están impulsando promociones junto a distintas bodegas, con el objetivo de que los clientes puedan degustar diferentes etiquetas de vino con beneficios especiales.

“Estamos trabajando con varias bodegas para que la gente pueda venir a degustar distintos vinos con muy buenos descuentos y promociones especiales, ideales para acompañar nuestros platos”, comentó Javier Siufi propietario del establecimiento.

Además, el restaurante ofrece beneficios para cumpleaños y celebraciones grupales. Las promociones están dirigidas especialmente a grupos de seis, ocho o diez personas que realicen reservas previas, principalmente en el turno noche de martes a sábado.

En estos casos, los descuentos pueden oscilar entre el 10% y el 20%, dependiendo de la cantidad de personas y del tipo de festejo. “La idea es acompañar a quienes eligen celebrar con nosotros y facilitar que puedan disfrutar de un lindo momento”, explicó.

Convenios con colegios profesionales

Otra de las propuestas vigentes son los convenios que Lola M Resto mantiene con colegios profesionales de la provincia, entre ellos los de abogados, médicos e ingenieros.

Estos acuerdos permiten que los profesionales accedan a beneficios especiales, que varían según el convenio y la forma de pago.

Una carta que se renueva con cada temporada

Uno de los rasgos distintivos del restaurante es la actualización periódica de su carta. Cada dos o tres meses se incorporan nuevos platos que responden a los productos y preferencias de cada estación.

“Vamos cambiando pescados, carnes, pollos o ensaladas dependiendo de la temporada. Ahora que estamos saliendo del verano comenzamos a pensar en platos más de invierno, como risottos, pastas o estofados”, explicaron.

Sin embargo, algunos platos permanecen inalterables.

“Los clásicos no se tocan. Ya nos pasó de modificar alguno y los clientes habituales lo reclamaron, así que esos quedan”, comentaron entre risas.

Reservas y horarios

Quienes deseen visitar el restaurante pueden realizar reservas a través de Instagram, Facebook o WhatsApp. Si bien no es obligatorio reservar, desde el local recomiendan hacerlo para una mejor organización del servicio.

En cuanto a los horarios de atención, Lola M Resto abre:

Martes a sábado: mediodía y noche

Domingo: solo al mediodía

Lunes: cerrado

Finalmente, desde el restaurante invitaron a la comunidad jujeña a seguir acompañándolos. “Somos un restaurante con una trayectoria importante y siempre tratamos de mantener la calidad. Esperamos seguir teniendo promociones y novedades durante el año para que la gente nos siga eligiendo”, expresó Javier Siufi.