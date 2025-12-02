5 mil drones reunidos para recrear nacimiento de Jesús en Texas

Los espectáculos de drones siguen cautivando alrededor del mundo por su dinamismo y la capacidad de iluminar el cielo nocturno de las ciudades. Texas no fue la excepción al generar uno de los mejores shows de drones, pues utilizaron 5.000 de ellos para dibujar en el aire una conmovedora representación del Nacimiento de Cristo.

El show de drones ocurrió en Mansfield, Texas, para mostrar un espectáculo navideño sin precedentes en la localidad, pues el despliegue de 5.000 drones generaron visuales de impacto para representar el Nacimiento de Jesús.

La empresa Sky Elements se enfocó en producción de este espectáculo de luces con drones a nivel nacional en Estados Unidos. Ahora la compañía anunció su calendario para poder ver este espectáculo, se utilizará en distintos eventos para adaptar cada show a las características de la comunidad que lo acoge.

Aunque el show de Mansfield, Texas, generó gran asombro entre los asistentes al ver las formas de María, José y el niño Jesús. Se espera que uno de los espectáculos más esperados de la empresa Sky Elements ocurra durante la Fiesta de Nochevieja de Coca-Cola, con la participación de 1500 drones, detalló Travel and World Tour.

¿Por qué se recreó el nacimiento de Jesús?

Las figuras formadas por los drones iluminaron el cielo nocturno para mostrar la historia del Nacimiento de Jesús, puedes apreciar la estrella de Belén, la silueta del pesebre, así como varios simbolismos que incluían a María, José y el Niño Jesús. Los asistentes describieron como "impactante" y "emocional" esta coreografía aérea.