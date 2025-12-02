20°
Los Perales

Castración de mascotas en loteo del barrio Los Perales

Será desde las 14. Mañana en 47 Hectáreas de Alto Comedero.

Martes, 02 de diciembre de 2025
IMAGEN ILUSTRATIVA.

La comuna capitalina informó que hoy se realizarán castraciones a partir de las 14 en calle Tarcui, manzana AP2, lote 24, correspondiente al Loteo Marcelino Vargas del barrio Los Perales.

Mañana continuará el servicio de castración desde las 8 en el CPV Combate, ubicado en manzana AP26, lote 43, del barrio 47 Hectáreas, en Alto Comedero.

El jueves se desarrollará una jornada especial de castración masiva y gratuita en el CPV Belgrano, situado en calle Zabala 39 del barrio Belgrano. Para esta actividad se habilitarán 45 turnos por la mañana, desde las 8, y otros 45 turnos por la tarde, a partir de las 14.

Finalmente, el viernes 5 se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro animal en dos sectores de la ciudad. Por la mañana, de 9 a 12, la atención tendrá lugar en la Plaza Hipólito Yrigoyen, ubicada sobre calle Dávila. Por la tarde, de 15 a 18, el operativo se trasladará a la Plaza de los Periodistas, sobre calle Pedro del Portal, también en el barrio Ciudad de Nieva.

El municipio invitó a los vecinos a participar de estas propuestas y acceder a los servicios que contribuyen al bienestar y la salud de los animales de compañía.

Avenida Savio: limpieza

Por otro lado, el municipio hizo saber que hoy, a partir de las 8, se llevarán adelante tareas de limpieza en avenida General Savio en sentido Norte - Sur, desde el unidad carcelaria del barrio Gorriti hasta la curva de la estación de servicios Sigma YPF.

Se solicitó a los automovilistas seguir las indicaciones del personal de Tránsito apostado en el sector y respetar las señales viales.

 

