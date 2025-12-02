Castración de mascotas en loteo del barrio Los Perales

La comuna capitalina informó que hoy se realizarán castraciones a partir de las 14 en calle Tarcui, manzana AP2, lote 24, correspondiente al Loteo Marcelino Vargas del barrio Los Perales.

Mañana continuará el servicio de castración desde las 8 en el CPV Combate, ubicado en manzana AP26, lote 43, del barrio 47 Hectáreas, en Alto Comedero.

El jueves se desarrollará una jornada especial de castración masiva y gratuita en el CPV Belgrano, situado en calle Zabala 39 del barrio Belgrano. Para esta actividad se habilitarán 45 turnos por la mañana, desde las 8, y otros 45 turnos por la tarde, a partir de las 14.

Finalmente, el viernes 5 se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro animal en dos sectores de la ciudad. Por la mañana, de 9 a 12, la atención tendrá lugar en la Plaza Hipólito Yrigoyen, ubicada sobre calle Dávila. Por la tarde, de 15 a 18, el operativo se trasladará a la Plaza de los Periodistas, sobre calle Pedro del Portal, también en el barrio Ciudad de Nieva.

El municipio invitó a los vecinos a participar de estas propuestas y acceder a los servicios que contribuyen al bienestar y la salud de los animales de compañía.

Avenida Savio: limpieza

Por otro lado, el municipio hizo saber que hoy, a partir de las 8, se llevarán adelante tareas de limpieza en avenida General Savio en sentido Norte - Sur, desde el unidad carcelaria del barrio Gorriti hasta la curva de la estación de servicios Sigma YPF.

Se solicitó a los automovilistas seguir las indicaciones del personal de Tránsito apostado en el sector y respetar las señales viales.