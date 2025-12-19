Embargaron el sueldo de la diputada Lorena Villaverde por irregularidades en la venta de terrenos

Un juez civil de Bariloche ordenó el embargo preventivo del sueldo y medio aguinaldo de la diputada libertaria Lorena Villaverde, en el marco de una causa por daños y perjuicios en el que la parlamentaria fue acusada de no entregar un lote que vendió en el balneario Las Grutas.

La decisión fue tomada por el magistrado Santiago Morán, de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche, quien trabó un embargo sobre la dieta de la diputada hasta cubrir los $40,5 millones que reclamó el damnificado.

A pesar de la decisión, el litigio continuará su tratamiento en los tribunales rionegrinos. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el demandante sostiene haber adquirido un terreno mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas, sin haber recibido la posesión del inmueble. En ese marco, promovió una acción principal por daños y perjuicios derivados del presunto incumplimiento contractual, así como por el cobro de un canon locativo.

En su resolución, el magistrado sostuvo que, en esta etapa inicial del proceso, están acreditadas las condiciones legales para ordenar la medida cautelar, al considerar probado el derecho reclamado y el riesgo que implicaría la demora.

Villaverde, que tuvo que renunciar a su banca como senadora por una causa vinculada al narcotráfico que enfrentó en Estados Unidos, no hizo declaraciones en relación al fallo.

En la misma sentencia, el magistrado remite su resolución a la Cámara de Diputados con advertencias, indicando que la medida se debe mantener “hasta que las retenciones cubran íntegramente los montos indicados”. Ordenó además que las sumas retenidas se depositen en una cuenta judicial del Banco Patagonia y que se debe cumplir “bajo apercibimiento”.

En los otros expedientes similares, Villaverde como desarrolladora del loteo alegó demoras propias del período de pandemia que extendieron los plazos de entrega de las tierras con la infraestructura comprometida.

El demandante ofreció testigos que acreditan conocer que compró un lote e incluso una persona que fue la intermediaria para realizar el pago de las cuotas en efectivo.

No se trata de la única causa de Villaverde vinculada a irregularidades en la venta de lotes. En los tribunales de San Antonio Oeste existe otro expediente en el que otro damnificado solicitó un resarcimiento por la misma situación. El magistrado de esa causa todavía no ordenó el embargo preventivo, aunque se cree que podría hacerlo a principio de 2026.

En ese caso, el pedido de embargo es para cubrir un monto de 31 millones de pesos. Pero la demanda es por un total de 100 millones de pesos por el daño moral y los punitivos.

La demanda hace mención al emprendimiento “Tajamar”, ubicado en Las Grutas, donde el demandante adquirió un lote de una superficie de 465,80 m², en 2020 por un valor de $1.650.000, abonado parcialmente mediante entrega inicial y financiado el saldo en 120 cuotas mensuales.

“A pesar del tiempo transcurrido y de los pagos efectuados, la demandada jamás cumplió con sus obligaciones contractuales. No ejecutó las obras comprometidas, ni inició ningún proceso de escrituración del lote», describe la demanda.